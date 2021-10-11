Главные новости в Самаре за выходные 9-10 октября 2021 года: послание в бутылке, ретроградный Меркурий и детская смертность

Собрали самое интересное, о чем "КП-Самара" писала за выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошедшие выходные, 9-10 октября, в Самаре обсуждали туристическую привлекательность города, выясняли, почему самарцы стали злее, а также появилась новая информация о перспективах новых ограничений из-за коронавируса.

В Самаре обсуждали туристическую привлекательность

Недавно Самару признали одним из самых непривлекательных для туристов городом. В опросе, организованном сервисом по поиску работы, принимали участие 1600 человек из 377 населенных пунктов. Мириться с таким незавидным статусом в Самаре не намерены - многие жители и гости города уверены в обратном.

Мы опросили экспертов и выяснили, что многие люди предпочитают ездить в привычные места и не всегда готовы воспринимать новое. При этом те, кто приезжают в Самару, остаются в полном восторге.

Самару назвали непривлекательной для туристов. Эксперты объяснили, почему это точно не так - подробнее

В Самаре нашли послание в бутылке, отправленное 5 лет назад

Неожиданную находку сделала семья, отправившись за грибами. В районе Старосемейкино нашли бутылку с самым настоящим посланием, содержащим пожеланием счастья тому, кто его найдет.

Как оказалось, послание пять лет назад отправили две сестры, которым тогда было 10 и 11 лет. Будучи под впечатлением от фильмов про пиратов и необитаемые острова, они решили положить в бутылку послание и пустили ее по реке Сок.

Увидев в соцсетях пост, что их послание нашло своего адресата спустя несколько лет, девушки буквально испытали шок.

Теперь такое послание хотят написать и в семье, обнаружившей бутылку.

«Мы все потрясены этой историей»: В Самаре две сестры наткнулись в соцсетях на капсулу времени, которую отправили ещё в детстве - подробнее

Почему самарцы стали такие злые

В последнее время жители города в соцсетях стали жаловаться, что вокруг царит отнюдь не доброжелательная атмосфера - люди могут нахамить друг другу в очереди, ругаются в общественном транспорте, а на дороге у водителей и вовсе иногда доходит до рукоприкладства. В чем же дело?

У экспертов - астролога и психолога - мы спросили, что происходит.

Ретроградный Меркурий ни при чем? Почему самарцы стали такие злые - подробнее.

По Южной обводной дороге смогут ездить до 10 тысяч автомобилей в сутки

Проектировщики обозначили плановые показатели пропускной способности новой Южной обводной дороги, которая соединит три моста - Самарский (Фрунзенский), Южный и мост на улице Главной.

Предполагается, что по новой дороге смогут ездить до 10 тысяч автомобилей в сутки. Это число будет зависеть от подъездных путей.

Проектировщики обозначили пропускную способность Южной обводной дороги в Самарской области - подробнее

QR-кодам дают отсрочку

В Самаре наблюдается тенденция роста по количеству заразившихся коронавирусом, в результате чего прорабатываются новые ограничения. Планировалось, что в регионе сделают вход по QR-кодам в театры, на концерты и в фитнес-клубы, однако, в итоге решили дать еще неделю на подготовку и оценку ситуации.

Самарским фитнес-центрам дали время на вакцинацию сотрудников - подробнее

Стало известно о смертельных случаях от коронавируса у детей

Дети стали тяжело переносить коронавирус, количество заразившихся ребят возрастает, также стало известно о смертельных случаях среди детей. При этом раньше считалось, что дети легко переносят заболевание.

Сейчас ситуация изменилась, поэтому родителям советую вакцинироваться и не посещать с детьми места массового скопления людей, чтобы обезопасить их.

Дети начали умирать от коронавируса в Самаре - подробнее