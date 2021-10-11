Погода в Самаре на десять дней с 11 по 20 октября 2021 года: здравствуй, бабье лето

В Самаре пока будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь радует горожан настоящим теплом. Перед грядущей зимой это особенно приятно. Делая яркие и красивые фотографии, самарцы переживали, что эти выходные станут последними теплыми деньками. Но синоптики радуют новостями про погоду в Самаре на дестья дней с 11 по 20 октября 2021 года. Тепло пока остается с нами, сообщают в Приволжском УГМС.

На прошлой неделе становилось уже по-зимнему холодно, особенно в вечернее время, когда местами по области температура доходила до отрицательных значений и даже появились очередные температурные рекорды.

Уже в выходные стало заметно теплее и даже казалось, что как будто бы рано самарцы начали доставать из шкафа зимнюю одежду. И действительно, по данным синоптиков, антициклон, определявший погоду на прошедшей неделе, начал разрушаться и смещаться за Урал.

Ожидается, что сейчас в регионе будет теплая и сухая погода. В ближайшие дни в Самарской области ожидается до 17 градусов тепла. Ночью в большинстве районов ожидается до +6 градусов. Однако, в некоторых районах возможно и похолодание ночью до -4 градусов.

Осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. Ветер прогнозируют юго-восточный, до 6-11 м/с.

Теплая и солнечная погода по предварительным прогнозам точно останется с нами до конца недели. В Гисметео говорят, что примерно к 17 октября начнет немного холодать, до 11 градусов, но солнце все равно будет светить большую часть дня. А рекордная жара будет в среду 13 октября - температура днем достигнет 15 градусов.

Каким будет конец месяца, синоптики пока не говорят. Но по предварительным прогнозам, декабрь ожидают более холодным, чем обычно.

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