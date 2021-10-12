Кусайся и беги: что делать, если встретил педофила в Самаре

При встрече со злоумышленником нужно пытаться себя защитить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтеры рассказали о простых правилах, как научить ребенка уберечься от нападения педофила в Самаре. Их представили в своей группе представители общественной организации поддержки детей и матерей «Право на счастье».

Поводом послужила одна из недавних громких историй, когда самарец убил друга, насиловавшего его малолетних дочек. До этого произошла еще одна история, когда в Красноярском районе неизвестный прямо на улице похитил девятилетнюю девочку.

В общественной организации представили простые правила, как уберечься не только от педофила, но и от грабителей. В Самаре также был резонансный случай, когда в лифте на подростка напали и ограбили.

Если около дома преследует незнакомец

Если заметил, что незнакомец идет следом в подъезд, то входить не нужно, а погулять на улице 15-20 минут. Если незнакомец не ушел – рассказать о нем любому повстречавшемуся взрослому.

Если дома имеется домофон, то позвонить в квартиру и попросить родителей встретить. Если домофона нет, то позвонить по телефону.

Если незнакомец уже в подъезде, то дождаться, пока зайдут знакомые взрослые и пройти вместе с ними.

Если незнакомец оказался в лифте

Входить в лифт можно только вместе со знакомыми взрослыми. Если заходишь один, а следом заходит незнакомец, то нужно выйти на ближайшем этаже. При этом в лифте не стоять спиной к незнакомцу, внимательно следить за его действиями.

Жильцам домов стоит попросить объединить кнопки «стоп» и «вызов лифтера». Тогда, если злоумышленник остановит лифт, то он автоматически вызовет лифтера.

В машине

Садиться к незнакомцам в машину категорически нельзя, даже если за рулем находится женщина и на первый взгляд там больше никого нет.

На улице

Если нападение произошло на улице, то необходимо что-то бросить незнакомцу в лицо. Для обороны использовать любые подручные средства – ручку, ключи, расческу, любую аэрозоль, каблук, которым можно сильно топнуть по ноге. Если рот зажат рукой – кусать за руку.

Освободившись, нужно бежать туда, где много людей, и звать на помощь.

В общественном транспорте

Если подозрительный человек сидит рядом, то пересесть на другое место и громко сообщить о своих опасения кондуктору или стоящим рядом пассажирам. Позвонить родителям и попросить, чтобы встретили на остановке.

С детьми советуют также заучить правило четырех «не»:

- не разговаривать с незнакомцами и не пускать их в жом;

- не заходить с незнакомцами в лифт или подъезд;

- не садиться в машину к незнакомцам;

- не задерживаться после школы на улице, особенно в темное время суток.

Сейчас в Госдуме прорабатывается законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Соответствующий законопроект внесли депутаты фракции Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В соответствии с документом, пожизненный срок будет грозить педофилам, совершившим преступление повторно, а также в случае, если преступление совершается впервые в отношении нескольких лиц или есть тяжкие последствия.

Кроме того, обсуждался вопрос о применении электронных браслетов по отношению к вышедшим на свободу осужденных за педофилию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Похитил, надругался и привез обратно»: неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку в Самарской области

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции, пострадавшую доставили в больницу (подробнее)

В Самаре мужчина насиловал маленьких девочек и снимал это на телефон

От действий преступника пострадали как минимум два ребенка, возбуждены уголовные дела, а подозреваемого ищут полицейские (подробнее)