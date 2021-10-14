Чем чаще в лес: под Тольятти кипит работа по восстановлению «зеленых легких»

Здесь будет новый лес! Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

В нашем регионе не так много дубрав, чащ и боров, как хотелось бы. Природная зона Самарской области – это лесостепь: лесами покрыто лишь 15% региона. Лес в Тольятти – больше, чем лес: трудно переоценить важность зеленого массива для мегаполиса с развитой промышленностью. Расположенный между городскими районами, он служит и фильтром, и кислородной подушкой, и местом отдыха горожан. Пожары 2010 года стали настоящим бедствием для тольяттинской экосистемы – огромные участки леса выгорели дотла, и пройдет не один десяток лет, пока ветер вновь зашумит здесь в кронах деревьев. Этим летом история повторилась, но уже не столь разрушительная – огонь был ликвидирован быстрее, да и патрулирование сыграло роль – учитывая печальный опыт 2010-го, тольяттинцы сделали все возможное, чтобы уберечь свой лес в жаркие дни. Главная же надежда леса на излечение – это постоянная восстановительная работа, которая общими силами продолжается с 2011 года.

- В этом году мы планировали восстановить 91 гектар леса и уже почти закончили посадочные работы, - рассказал руководитель МКУ «Тольяттинское лесничество» Анатолий Подгорнов. – Но летом опять бушевали пожары – лес горел на площадях 152 и 31 гектар. Эти участки поставлены в очередь на восстановление. В следующем году будем их расчищать, а весной 2023-го начнем посадки.

Сеянцы сажают по всем правилам агротехнической науки. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

По словам Анатолия Александровича, сразу после пожара высаживать сеянцы нельзя – почва должна восстановить кислотный баланс. Участки, пострадавшие этим летом, подождут, тем более, что поля для деятельности и так хватает. Нужно постоянно сажать, подсаживать, ухаживать – мало воткнуть саженец в землю, чтобы он пошел в рост. «Лесные» субботники стали традиционными для тольяттинцев, которые уже знают, что идеальное время для посадок – весна (после схода снега) и осень – после остановки в растениях сокодвижения.

Каждый год в местах пожарищ появляются тысячи «новоселов» - сеянцев сосен, берез и ясеней. Выбор деревьев обусловлен самарским климатом и особенностями супесчаной почвы. Чтобы восстановить численность леса на определенной площади, нужно около шести лет – наша погода позволяет прижиться примерно половине сеянцев, остальные приходится год за годом подсаживать вновь до оптимальной плотности леса.

- На один гектар мы высаживаем примерно 4400 сеянцев, и хорошо, если из них приживается 2000 – это плановый показатель, - говорит Анатолий Подгорнов. – Работы очень много, хватает на всех – уже много лет нам помогают в восстановлении леса тольяттинские предприятия. Берут под шефство участки – мы высчитываем, сколько и каких деревьев нужно там посадить, а они покупают сеянцы у лесопитомников и сажают, а затем ухаживают за ними или заказывают агротехнические уходные работы соответствующим организациям. С 2011 года только силами волонтеров и сотрудников заводов восстановлено около 150 гектаров леса.

Акции по восстановлению тольяттинского леса для коллектива КуйбышевАзота стали доброй традицией.Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Работа активно продолжается и этой осенью: 8 октября на очередную экологическую акцию выехали сотрудники КуйбышевАзота. За день плодотворной работы химики «заселили» на новое место жительства 4 тысячи сеянцев березы и 12 тысяч маленьких сосен. В этом году волонтеры предприятия засадили шесть гектаров леса, а всего, с 2012 года – более 45 гектаров.

- Я работаю на предприятии около трех лет, из них года полтора участвую в различных экологических акциях, - рассказал слесарь КИПиА цеха №20 ПАО «КуйбышевАзот» Иван Носков. – Недавно высаживали декоративные яблони на аллее около Вечного Огня, сейчас – уже не в первый раз – сажали сосны и березки в лесу. На нашем заводе всегда много желающих принять участие в этом благородном деле. Больно видеть пустыри в лесу - я люблю природу, и надеюсь, что вместе мы сможем ей помочь восстановиться.