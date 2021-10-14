День отца: Сызранский НПЗ поздравляет нефтепереработчиков — многодетных пап

Отец «в кубе» Александр Горбунов знает как найти подход к каждой из трех дочек. Фото АО «СНПЗ»

Равнение - на отцов

В третье воскресенье октября наша страна отмечает День отца - праздник молодой, но справедливый. Признайте: значимость отца в нашем обществе до недавнего времени недооценивалась, сводясь к роли добытчика и семейного законодателя. Но ведь именно на него хотят быть похожими сыновья, а дочки выбирают себе вторых половинок, ориентируясь на «родной» набор качеств. И еще: какая мама решится стать героиней, не имея надежного и мудрого спутника жизни? На Сызранском НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») более 60 сотрудников имеют статус многодетных. И их число с каждым годом увеличивается. Предприятие поддерживает семейные ценности - это отражено и в коллективном договоре, и в отношении к многодетным заводчанам. Если ребятишек в семье трое и больше, предусмотрены и компенсация оплаты детского сада, и денежные выплаты. Семьи используют получаемые средства для решения самых важных «детских» вопросов. И это, не говоря уже о бесплатных походах в бассейн, театр и кино, новогодних подарках и многом другом. Да, на заводе достаточно многодетных семей. Но есть среди них одна, известная более других. Еще бы - Горбуновы в одночасье стали родителями девочек-тройняшек! Об их заботливом папе - Александре Горбунове - и пойдет речь.

Воспитание - через разговоры по душам

Новость о том, что вскоре станет отцом тройни, машинист установки гидроочистки дизельного топлива Сызранского НПЗ Александр Горбунов воспринял без трагедии - врут анекдоты, что будущие папы теряют голову.

- Было как-то радостно, - признался Александр. - И совсем не думалось о жизненных трудностях. Возможно, потому, что сам я был очень молодым - всего-то 24 года. А сейчас события 11-летней давности вспоминаются, как сон. Так быстро время летит!

А вот в 2010 году Александру и его жене Анастасии было совсем не до сна. Девочки родились семимесячными. Папа до сих пор наизусть помнит их вес: 1.600, 1.700 и 1.800. Первое время молодые родители всю ночь каждые два часа вставали, чтобы покормить и перепеленать дочек. Бабушек приглашали лишь на самую трудоемкую процедуру - купание. И как только сил хватало? Неудивительно, что мама и папа сразу же начали различать малышек Лизу, Сашу и Катюшу. Другие же близкие довольно часто их путали.

- Вскоре после рождения дочерей завод, где мы с женой оба работаем, подарил нам трехкомнатную квартиру. Ну, а с годами мы построили собственный дом, - говорит Александр. - Девчонки быстро научились сами себя занимать, решать собственные проблемы между собой. И в учебе оказались вполне успешными и самостоятельными.

Сестрам идет двенадцатый год, и здоровое соперничество в семье идет им только на пользу. Девочки и в учебе соревнуются, и в спорте. Одна отличница, у второй четверка, у третьей - две. И надо такому случиться, что на последних соревнованиях по плаванию они так же распределились по призовым местам: первое, второе и третье.

- Вижу, надулись мои девчонки, обижаются на «успешную» сестру, ревнуют, - улыбается Александр. - Я сразу себе на заметку беру, что нужно на это особое внимание обратить, притушить такое состязание. Ругать детей у нас в семье не принято. Все воспитание держится на внушении, разговорах по душам.

Александр и Анастасия оба - нефтепереработчики. На Сызранском НПЗ супружескую пару стараются отправлять в отпуск в удобное для них время. Чаще всего - летом. И тогда Горбуновы загружают в машину чемоданы и отправляются на юг. С трех лет вывозят дочек поплескаться в соленых морских волнах. Крым, Геленджик - где только не были!

А для поездок выходного дня имеются прицеп, палатки. Под Сызранью тоже есть отличные места, где можно поплавать и позагорать, развести костерок, забросить удочку.

Это и есть отцовское счастье, когда рядом с главой семьи жена и три умницы-дочки: Елизавета, Екатерина, Александра…