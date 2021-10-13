«Если не дашь денег, подбросим наркотики»: в Орске вооруженные полицейские напали на прохожего

Подозреваемых задержали за ТРК "Европейский" Фото: с сайта Следственного комитета России.

Накануне вечером, во вторник 12 октября, в городе Орске в Оренбургской области было задержано сразу несколько полицейских. Их уличили в вымогательстве денег у случайного прохожего. По предварительной версии правоохранителей, речь идет о 20 тысячах рублей.

Обстоятельства происшествия напоминают бандитские разборки, знакомые многим по историям из девяностых годов. Двое сотрудников ППС патрулировали улицы и во время этого остановили местного жителя, у которого потребовали 20 тысяч рублей.

— Как заявил потерпевший, ему сказали, что «если не дашь денег, подбросим тебе наркотики». К двум напавшим на него ППСникам присоединились еще как минимум трое. Они угрожали не только уголовным преследованием, но и оружием, а также применением физической силы, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Издевательства длились примерно два часа — с шести до восьми часов вечера. Все происходило за торгово-развлекательным центром «Европейский» на проспекте Мира.

— Преступники действовали по предварительному сговору. Они использовали табельные пистолеты Макарова и наручники, применяли насилие и похитили деньги, принадлежавшие потерпевшему, — рассказывают в региональном СУ СК России.

Подозреваемых задержали. В отношении пяти сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД «Орское» возбуждены уголовные дела по факту разбоя и превышения должностных полномочий.

Как сообщают следователи, фигурантам от 22 до 30 лет. Всех их планируют в ближайшее время заключить под стражу. По крайней мере, именно об этом будут ходатайствовать представители СК в суде.

В УМВД РФ по Оренбургской области добавляют, что в операции по разоблачению «оборотней в погонах» принимали участие оперативники собственной безопасности ведомства. Подозреваемых задержали при передачи денежных средств. Сначала попались шесть человек, но один в итоге оказался непричастен.

Руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. Вероятно, что после напавших на прохожего ППСников уволят. Не исключено, что в их «послужном» списке есть аналогичные эпизоды. Выявлением таких сейчас занимаются следователи. Расследование продолжается.

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