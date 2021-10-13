Обязательную вакцинацию в Оренбургской области вводят для отдельных категорий жителей

Вакцинация для многих станет обязательной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Оренбуржье в ближайшее время. Как упомянула в прямом эфире в инстаграм аккаунте министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, сейчас документ, который должна подписать глав местного Роспотребнадзора, находится на согласовании в федеральном ведомстве.

Речь идет о представителях тех сфер профессиональной жизни, где чаще всего приходится взаимодействовать с людьми. Это работники бюджетной сферы, социальных учреждений, соцработники, учителя, медики, сотрудники организаций сферы развлечений и услуг, банков, почты, общепита.

- В ближайшие дни ждем согласованный документ. Ожидаем, что в нем будет прописан срок 1 ноября - именно к этой дате определенный процент работников компаний из этих сфер должен будет пройти первый этап вакцинации. Это вызвано нашим желанием защитить регион от распространения инфекции, - отметила Татьяна Савинова.

Оренбургскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 октября 2021 года упомянул в списке из трех регионов с наиболее тревожной эпидемиологической ситуацией. За последние сутки в регионе зафиксировали 383 случая заболеваемости, 36% заразившихся пенсионеры, 10,6% - несовершеннолетние. Больше всего опасения вызывают темпы роста числа зараженных.

Также в регионе намерены развернуть более активную информационную кампанию о пользе прививок. Пожилых людей 65+ ждет обязательная самоизоляция, если они не прошли вакцинацию.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос блокировки для таких граждан социальных карт, - уточнила министр.

В общественных местах будут проходить рейды по соблюдению масочного режима. А в ближайшем будущем в учреждения культуры, кино хотят начать пускать только по QR-кодам.

В соседней Самарской области ужесточили требования по обязательной вакцинации. Здесь уже просят работодателей привить 80% сотрудников, в список добавились представители сферы ЖКХ и энергетики.

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