Метро в Самаре: какие новые станции хотят построить

Так может выглядеть станция "Театральная". Фото: vts-samara.ru

В Самаре много лет строятся планы по дальнейшему развитию метро, однако, по факту последняя новая станция была построена в 2015 году. Это «Алабинская», которая хоть и действует, но до сих пор является недостроенной.

Помимо «Алабинской» в Самаре еще 9 станций метро - «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа», «Советская», «Спортивная», «Гагаринская», «Московская» и «Российская».

Сроки завершения строительства «Алабинской» неоднократно откладывались, поэтому разговоры о появлении новых станций выглядели несбыточными мечтами. Однако, в последнее время эти мечтания начали приобретать реальные очертания.

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение порядка 10,4 миллиардов рублей на завершение строительства первой линии метро в Самаре.

Сейчас в планах – доделать «Алабинскую, а также построить еще две станции. Рассказываем, какие.

«Самарская»

Станция «Самарская» должна стать следующей после «Алабинской». Планируется, что располагаться она будет между улицей Маяковского и Ярмарочной на Самарской площади.

По последним данным, предельная стоимость строительства «Самарской» не превысит 6,7 млрд рублей.

Проект разработан и прошел госэкспертизу.

Строительство станции начнется на ранее 2023 года.

«Театральная»

Станция «Театральная» - следующая остановка после «Самаркой». Она будет располагаться на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской – около театра оперы и балета.

В соответствии с ее названием, станцию хотят оформить в театральной тематике – стены украсят портретами известных актеров, лавки сделают в виде театральных кресел, украсив их изображением масок на спинках, а также сделают еще несколько отсылок к театральному залу.

Ожидается, что станцию построят уже в 2024 году.

Одна станция вместо двух

Для строительства метро Самарская область получит инфраструктурный кредит в размере 10,4 млрд рублей. Прежде, чем планировать новые станции, нужно достроить «Алабинскую». Завершить работы там не могут уже несколько лет.

На «Алабинской» необходимо обустроить тоннели, произвести отделочные работы в камере съездов и вестибюле №2 с лестничными сходами. Также нужно выполнить комплекс электротехнических работ, смонтировать системы связи и управления движением поездов, инженерные системы и все необходимое техническое оборудование.

Ожидается, что станцию достроят в 2023 году. По идее, тогда же должны начать строить «Самарскую», но в последнее время началось обсуждение, а нужны ли городу две новые станции?

Сейчас высказываются предположения, что тратить деньги на строительство двух станций, которые находятся относительно недалеко друг от друга нецелесообразно. Не исключено, что от «Самарской» в итоге откажутся.

Также высказываются предположения, что лучше продлевать метро до железнодорожного вокзала.

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