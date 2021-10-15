Метро в Самаре: какие новые станции хотят построить

Так может выглядеть станция "Театральная". Фото: vts-samara.ru
В Самаре много лет строятся планы по дальнейшему развитию метро, однако, по факту последняя новая станция была построена в 2015 году. Это «Алабинская», которая хоть и действует, но до сих пор является недостроенной.
Помимо «Алабинской» в Самаре еще 9 станций метро - «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа», «Советская», «Спортивная», «Гагаринская», «Московская» и «Российская».
Сроки завершения строительства «Алабинской» неоднократно откладывались, поэтому разговоры о появлении новых станций выглядели несбыточными мечтами. Однако, в последнее время эти мечтания начали приобретать реальные очертания.
Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение порядка 10,4 миллиардов рублей на завершение строительства первой линии метро в Самаре.
Сейчас в планах – доделать «Алабинскую, а также построить еще две станции. Рассказываем, какие.
«Самарская»
Станция «Самарская» должна стать следующей после «Алабинской». Планируется, что располагаться она будет между улицей Маяковского и Ярмарочной на Самарской площади.
По последним данным, предельная стоимость строительства «Самарской» не превысит 6,7 млрд рублей.
Проект разработан и прошел госэкспертизу.
Строительство станции начнется на ранее 2023 года.
«Театральная»
Станция «Театральная» - следующая остановка после «Самаркой». Она будет располагаться на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской – около театра оперы и балета.
В соответствии с ее названием, станцию хотят оформить в театральной тематике – стены украсят портретами известных актеров, лавки сделают в виде театральных кресел, украсив их изображением масок на спинках, а также сделают еще несколько отсылок к театральному залу.
Ожидается, что станцию построят уже в 2024 году.
Одна станция вместо двух
Для строительства метро Самарская область получит инфраструктурный кредит в размере 10,4 млрд рублей. Прежде, чем планировать новые станции, нужно достроить «Алабинскую». Завершить работы там не могут уже несколько лет.
На «Алабинской» необходимо обустроить тоннели, произвести отделочные работы в камере съездов и вестибюле №2 с лестничными сходами. Также нужно выполнить комплекс электротехнических работ, смонтировать системы связи и управления движением поездов, инженерные системы и все необходимое техническое оборудование.
Ожидается, что станцию достроят в 2023 году. По идее, тогда же должны начать строить «Самарскую», но в последнее время началось обсуждение, а нужны ли городу две новые станции?
Сейчас высказываются предположения, что тратить деньги на строительство двух станций, которые находятся относительно недалеко друг от друга нецелесообразно. Не исключено, что от «Самарской» в итоге откажутся.
Также высказываются предположения, что лучше продлевать метро до железнодорожного вокзала.
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