«Я спасал педофила, а мне желали смерти»: публикуем откровения самарского «адвоката дьявола»

Говорят, у правосудия не должно быть никаких личных предпочтений. Закон одинаков для всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он спасал педофилов, убийц и бандитов всех мастей, пережил травлю и стал топовым специалистом, к которому клиенты выстраиваются в очередь. На условиях анонимности известный адвокат рассказал корреспонденту «КП-Самара», что испытывает, спасая очередного преступника.

Забил ребенка без особой жестокости

В молодости, когда я только начинал работу, моя наставница защищала педофила в суде. Помню, я тогда еще удивился и спросил: «Как вы его защищать можете?»

Она мне тогда ответила: «Если ты хочешь быть профессионалом в своем деле, то должен уметь защищать любого человека, что бы ужасного он ни сделал. Найди в нем что-то хорошее – говори об этом. А о плохом пусть прокурор скажет».

Этим я и руководствуюсь всю свою жизнь. Хочу объяснить: в начале карьеры, когда у адвоката еще нет своей наработанной клиентуры, он часто работает адвокатом по назначению. Особо выбирать в этой ситуации не приходится. И когда мне предложили защищать мужчину, который забил до смерти маленькую дочь, я согласился.

Процесс был неприятный. Когда свидетели в суде описывали, как он издевался над ребенком, по лицу судьи я понял, что его ждет чуть ли не вышка.

Готовясь к прениям, долго думал: ведь есть же лазейка - он только бил ребенка. Не издевался, не ломал ей ничего, не хохотал, когда она плакала. Но не сломаю ли я себе карьеру этим процессом? Думал-думал, наконец, решился. Выступил в суде, просил убрать квалифицирующий признак «с особой жестокостью». В глазах судьи увидел презрение, в глазах прокурора - удивление.

СМИ, которые присутствовали в процессе, назвали меня адвокатом дьявола. Все это разошлось по соцсетям, и на меня обрушилась всеобщая ненависть: на стенке, в личке, в комментариях к постам в пабликах - везде мне желали того же, что моему клиенту, и спрашивали, как мне спится, обещали облить грязью. Интересно, а сами эти люди себя считают молодцами за такие вот угрозы?

К слову, спалось мне плохо, но остальным об этом знать было не обязательно. Я удалился из соцсетей и решил для себя: я защищаю не конкретного человека, а закон. Преступник тоже имеет право на защиту, каким бы он ни был.

Педофил в школе

Когда мне дали защищать педофила, я нервничал уже гораздо меньше. Я знал, что делать и как перевернуть эту историю. Да, он «лапал» 13-летнюю девочку. Но мама ее все знала, видела и понимала, просто не хотела терять любовника. Так кто из них больше виноват?

Подсудимому светило 12 лет колонии строго режима. Там и судья была достаточно жесткая. Но я сумел доказать, что изнасилования не было, ребенка развращали - да, но не более того. Это было сложно, но, как оказалось, возможно.

Мужчине тому в итоге дали 4 года колонии-поселения. Он был страшно доволен и очень благодарен.

А через год я этого «товарища» случайно встретил на улице. Он рассказал, что работает в школе и вернулся жить к той самой женщине, чья дочь проходила по делу потерпевшей. Потому что у них любовь. А все остальное - неважно. Странно, что для нее...

Меньше знаешь – лучше работаешь

После этого я не раз защищал тех, кого общество так активно порицает. Кому-то существенно снижал срок, добивался и оправдательных приговоров. Слава моя росла. И вот я уже мог сам выбирать себе клиентов. Оказалось, что мошенники и взяточники весьма приятные люди – большинство из них умны, хорошо образованы, всесторонне развиты. Да, у них была возможность присвоить чьи-то деньги, и они ею воспользовались. И иногда закрадывается крамольная мысль: многие бы отказались быть на их месте, как думаете?

И вот в один день пришел ко мне человек. Я его давно знаю, а он меня. Когда все вокруг обсуждали ту историю с педофилом, помню, он меня пытался пристыдить: мол, как можно такие отбросы защищать?

Так вот этот знакомый оказался бандитом, и вменяли ему целый букет разных тяжких преступлений. За помощью он пришел ко мне. И в суде я активно бился за его невиновность.

Был ли я уверен сам в его невиновности? Нет. Спрашивал его, делал ли он то, в чем его обвиняют? Тоже нет. Чем меньше я знаю, тем лучше: разум освобождается для того, чтобы искать лазейки в законе, несостыковки в показаниях свидетелей и нарушения, допущенные на стадии следствия.

О моральной стороне вопроса мне думать некогда - клиенты ждут помощи, готовы за это платить. А как меня называют окружающие – уже не столь важно.

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