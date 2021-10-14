Самарские бизнесмены проверили правовую грамотность

Диктант собрал несколько десятков участников

Самарские предприниматели получили возможность проверить свои юридические знания, приняв участие в правовом диктанте, организованном под эгидой Центра проектного взаимодействия бизнеса и права Высшей школы экономики и по личной инициативе Дмитрия Грица (адвокат, к.ю.н, преподаватель, доцент Факультета права ВШЭ).

Диктант начали проводить в Москве в 2018 году, в 2021 году он приобрел масштабы общероссийского мероприятия – в нем приняли участие предприниматели из 17 городов России. В Самаре диктант прошел при поддержке ПСБ, организаторами выступили основатель образовательной экосистемы «Юла-Циркуль» Юлия Славецкая и адвокат, партнер адвокатского бюро RBL/GRATA International Дмитрий Самигуллин.

«Участие в такого рода мероприятиях предоставляет возможность владельцам малого и среднего бизнеса познакомиться с известными предпринимателями нашего региона, обменяться опытом, узнать новую, полезную и применимую в бизнесе информацию, - добавила Ольга Серебрякова, заместитель регионального директора по массовому сегменту операционного офиса «Самарский» ПСБ. – Наша цель – не только дать бизнесу возможность проверить свои юридические знания, но и содействовать развитию комфортной предпринимательской среды в самарском регионе».

«Нас зацепила идея развития правовой грамотности среди предпринимателей, для тех, кто делает или планирует бизнес в нашей стране», - рассказала Юлия Славецкая.

Диктант проходил в виде тестирования, которое состояло из шести разделов, отражающих разные правовые отношения, возникающие у бизнесменов. Вопросы подготовлены Высшей школой экономики и Дмитрием Грицем, исходя из собственной судебной практики, собранной при работе с предпринимателями.

Снижаем правовые риски

Хотя писать диктант мог любой желающий, юристам участвовать не рекомендовали. Дело в том, что целью диктанта является оценка знаний именно бизнесменов, которые не имеют стабильной юридической практики. Но если юристы все же принимали участие, то ставили пометку о своем образовании и роде деятельности на бланке, чтобы их результат не влиял на общую статистику и оценку уровня знаний предпринимательской среды.

Организаторы считают, что участвовать в таких мероприятиях нужно, чтобы понять, на каком уровне находятся знания. «Диктант позволяет выявить «пробелы» в юридических аспектах ведения бизнеса, проработать их и, как следствие, снизить правовые риски», – отмечает Юлия Славецкая.

Участники выбирали правильный ответ на специальных бланках

Такого же мнения придерживаются и участники диктанта. Предприниматель Дмитрий Худошин занимается поставкой сырья для кабельной промышленности, о диктанте он узнал от знакомой и решил прийти оценить себя. Екатерина Савич уже много лет управляет собственным делом по пошиву галстуков-бабочек. «Всегда хочется роста, вот и решила проверить свои знания и посмотреть, куда мне дальше двигаться. О мероприятии узнала из интернета, через соцсети», – рассказала девушка.

Диктант прошел в региональном центре «Мой бизнес», те кто не смог поучаствовать очно, могли это сделать в формате онлайн. «Нам удалось собрать несколько десятков участников, думаю, для старта это неплохо. Хотелось бы получить реакцию людей, чтобы понять, как улучшить проект в дальнейшем. В Самаре это первое подобное мероприятие, если всем понравится, то мы проведем его и в следующем году», – отметил Дмитрий Самигуллин.

Не бояться узнавать новое

После диктанта все участники получили сертификаты, причем, организаторы предоставили выбор – электронный или печатный. Это сделано для того, чтобы сохранить конфиденциальность результатов. «Диктант, за который будут ставить оценки? А потом будут говорить, что мы плохо написали?» – опасались некоторые потенциальные участники.

Юлия Славецкая считает, что такой страх перед диктантом и оценкой знаний в целом идет еще со школы. «В своих образовательных центрах мы как раз работаем над самооценкой ребенка. Важно, чтобы ребенок понимал, в каких областях он силен, а также разумно оценивал свои слабые стороны. И чтобы при этом не было ситуаций, когда он станет бояться оценок и как следствие узнавать что-то новое, даже уже будучи взрослым человеком», – добавляет она.

Дмитрий Самигуллин также отметил, что предприниматели, которые пришли писать диктант, обладают немалой смелостью, поскольку они не боятся узнать о своих ошибках, не опасаются оценок и готовы к самосовершенствованию.

После окончания тестирования каждому участнику была выдана мини-книга, в которой есть ответы на все заданные вопросы, поэтому выявить «пробелы» в той или иной правовой области участники диктанта могли в тот же день.