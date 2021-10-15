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Общество15 октября 2021 14:00

Крайняя мера: по долгам за тепло у самарцев могут арестовать автомобиль

Некоторые должники вспоминают про необходимость оплаты за тепло только после ареста автомобиля
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Конфискация авто остается наиболее эффективным методом работы со злостными неплательщиками за тепло

Конфискация авто остается наиболее эффективным методом работы со злостными неплательщиками за тепло

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре в рамках акции «Внимание! Должник» еженедельно проходят рейды по должникам, которые не платят за отопление и горячее водоснабжение. Судебные приставы совместно с представителями компании «ЭнергосбыТ Плюс» посещают злостных неплательщиков, которые накопили значительные долги и не спешат их гасить.

Наиболее действенной мерой в борьбе с такими недобросовестными клиентами энергокомпании является изъятие имущества. Лишиться можно бытовой или компьютерной техники и даже личного автотранспорта. Журналисты «КП-Самара» побывали на одном из таких рейдов и посмотрели, как неплательщики реагируют на визит судебных приставов.

Одна из жительниц города накопила солидную сумму неоплаченных обязательств, задолжав не только энергокомпании, но и кредитным организациям. Перед теплоснабжающей организацией долг превысил 118 тысяч рублей. Этого вполне достаточно, чтобы лишиться автомобиля Hyudai Creta.

Как рассказала главный специалист по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Ненашева, конфискация транспортных средств остается одним из самых действенных мер в отношении недобросовестных клиентов.

- Как правило, неплательщики, лишившиеся личного имущества, оперативно оплачивают долг за отопление и горячую воду. Никто не хочет, чтобы, например, автомобиль уходил с торгов, - рассказала специалист.

После ареста машины у его владельца есть 5 дней, чтобы погасить задолженность за тепло. Если он этого не сделает, автомобиль выставят на торги. Средства, полученные с реализации, будут распределяться по всем кредиторам, в том числе, для оплаты счетов за отопление.

Подобные рейды с изъятием имущества проходят каждую неделю.

На сегодняшний день общая задолженность клиентов – физических лиц перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию достигает 1,8 млрд рублей. При этом горожане, оставившие без оплаты услуги энергетиков на период от 3 до 6 месяцев, накопили долг в размере около 340 млн рублей.

Энергетики призывают клиентов компании своевременно и в полном размере оплачивать тепловую энергию. Это исключит встречу с судебными приставами, конфискацию личного авто и другого имущества.

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