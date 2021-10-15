Эффективность станет еще больше! На заводе «АВИАКОР» начали работу эксперты РЦК

Эксперты РЦК будут работать на АВИАКОРе несколько месяцев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На заводе «АВИАКОР» в Самаре начали работать представители Регионального центра компетенций Самарской области. Пока эксперты РЦК в сфере производительности труда будут взаимодействовать с рабочей группой из числа сотрудников предприятия, им предстоит выполнить много важных задач. В списке тренинги по бережливому производству и не только.

Для оптимизации на авиационном заводе выбран производственный поток по изготовлению мягких топливных баков для самолетов. Пока проходит начальный этап. Специалисты РЦК проводят аудит, находят так называемые потери, например, лишнее перемещений деталей, избыточное накопление заготовок, неудобства на рабочих местах, прорабатывают план оптимизации производственного процесса.

Сегодня участок по изготовлению мягких топливных баков дает не больше четырех единиц продукции в месяц. С помощью экспертов РЦК и в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» деятельность на потоке будет увеличена, а время протекания этого процесса, наоборот, планируют снизить.

Сейчас рабочая группа проводит картирование потока Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Предприятие вступило в национальный проект по повышению производительности труда, и мы ожидаем позитивный результат. При тех же людях, при том же оборудовании мы хотим поднять производительность до шести баков в месяц, — делится планами начальник отдела развития производственных систем «АВИАКОРа» Олег Викторов.

Сейчас рабочая группа проводит картирование потока. Каждая производственная операция внесена на карточку , визаулизирована. Они уже занимают целую стену — красным цветом выделены проблемные участки.

— Картирование потока создания ценности — это достаточно простая и наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы, разработать план улучшений, — говорит руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Артур Ханнанов.

Работникам предприятия интересно узнавать новое от специалистов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По итогам «картирования» эксперты РЦК дадут рекомендации на тему того, как каждое рабочее место сделать более удобным для выполнения производственных задач. Это первый шаг на пути к большей эффективности и зачастую для этого даже не требуется дополнительных затрат.

Важно, что опыт, который будет получен сотрудниками «АВИАКОРа» на эталонном участке оперативно внедрят и на другие производственные цепочки. Ранее на предприятии уже действовала система «бережливого производства», она дала свои плоды, а участие в национальном проекте должно дать еще больший эффект.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование.

— На сегодня 111 компаний губернии уже присоединились к нацпроекту и показывают достойные результаты. А все системные и адресные меры поддержки от государства стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками национального проекта «Производительность труда», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Предприятия — участники нацпроекта получают доступ к портфелю мер государственной поддержки. Так, задействованным в нацпроекте предприятиям можно пользоваться льготным займом из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых сроком до 5 лет.

Реализация нацпроекта - важная задача Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме того, по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на региональном уровне для участников национального проекта была введена дополнительная мера стимулирования — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. По данным налоговой службы по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года, 11 предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» получили инвестиционный налоговый вычет в размере 157,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета на сумму 139,4 млн. руб.