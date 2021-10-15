Крылья Советов – Нижний Новгород 17 октября 2021: прогноз на матч 11 тура РПЛ

«Крылья» и «Нижний Новгород» сыграют на «Солидарность Самара Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 11 тура РПЛ Крылья Советов – Нижний Новгород 17 октября 2021 – 2:1.

Кто бы мог предположить перед началом сезона, что матч «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» в рамках 11 тура станет встречей двух команд-открытий сезона. От самарцев еще ждали чего-то подобного, но вот от команды Александра Кержакова, пожалуй, никто.

После 10 туров «Нижний Новгород» с 14 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Александра Кержакова разобрались с «Сочи», «Спартаком», «Динамо» и «Рубином», сыграли вничью с «Уралом» и «Химками». Есть, правда, у нижегородцев и обидные поражения – от трех аутсайдеров начала чемпионата «Арсенала», «Уфы» и «Ростова».

«Крылья Советов» тоже пошумели на старте сезона, пусть и не так громко. В активе самарцев победы над «Сочи», «Уфой», «Ростовом» и «Динамо», а также ничья с «Рубином». При этом самарцы отстают от «Нижнего Новгорода» всего на одно очко – они 10-е с 13 очками в активе.

Эксперты отмечают и футбол самарской команды, который ей прививает главный тренер Игорь Осинькин. Этот футбол быстрый, вертикальный, без постоянных выносов и перекидывания мяча с фланга на фланг, с обилием коротких передач. «Крылья» стараются играть в атаку с каждым соперником. Наверняка, в предстоящем матче мы увидим в исполнении самарцев именно такой футбол.

Букмекеры считают фаворитом противостояния «Крылья Советов». Доходит до того, что коэффициент на «Нижний Новгород» в четыре раза выше, чем на «Крылья». В ничью тоже не очень верят – на нее коэффициент больше в три раза.

Однако вряд ли стоит недооценивать Кержакова и его команду. Скорее всего, «Нижний» даст бой «Крыльям» в Самаре, однако команда Осинькина все же выйдет победителем. На мой взгляд, перевес будет в один мяч, забьют обе команды.