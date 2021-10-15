Куда сходить в Самаре на выходных 16-17 октября 2021: современный рок, мюзикл для детей и футбол

В Самаре в выходные будет, что посмотреть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные в Самаре, 16-17 октября, будет куда сходить любителям театра, современной музыки и футбольным фанатам. мы собрали наиболее интересные, на наш взгляд, события.

В театре оперы и балета покажут сказки

В субботу, 16 октября, в 11:00 и 14:00 можно будет посмотреть мюзикл для детей «Волшебная лампа Аладдина».

По сюжету, Аладдин, простой портной, пробирается во дворец, чтобы увидеть прекрасную царевну Будур. Неожиданно он узнает о заговоре главного визиря, который хочет обманом заполучить трон и жениться на царевне.

Помешать коварным планам визиря Аладдину может помочь джинн из волшебной ламы, на поиски которой и отправляется Аладдин.

В воскресенье, 17 октября, покажут в 12:00 и в 18:30 покажут «Сказку о царе Салтане». В этой опере знакомые герои получили выразительные музыкальные характеристики, а современные технологии позволят увидеть город Леденец, полет шмеля и коршуна, нападающего на Царевну Лебедь, в 3D-формате.

Самарскую постановку адаптировали для семейного просмотра, сократив музыкальную часть, что не отразилось на сюжетной линии.

Театр драмы

«Жанна»

Заслуженная артистка РФ Елена Лазарева расскажет со сцены историю одинокой женщины, у которой есть деньги, власть, положение, но не достает лишь искренней любви.

Вместе с главной героиней зрителям предстоит столкнуться с правдой жизни, порой неприятной.

Посмотреть спектакль можно в субботу, 16 октября, начало в 18:00

«Странная мисси Сэвидж»

По сюжету, трое приемных детей упрятали Этель Сэвидж в психбольницу в надежде, что она расскажет им, куда дела доставшиеся ей от покойного мужа миллионы. Своих опекунов она водит за нос, в чем ей помогают «райские птички» - обитатели больницы.

Узнать, удалось ли мисси Сэвиж провести корыстных родственников, можно узнать в театре в воскресенье, 17 октября. Начало спектакля – в 18:00.

Филармония

Концерт «Мелодии в джазовых тонах» состоится в самарской филармонии. Вадим Эйленкриг представит симфоническое прочтение джазового альбома Kind of Blue Майлза Дэвиса. Известный американский джазовый трубач и бенд-лидер стоял у истоков становления множества стилей и направлений в джазе XX века.

Концерт подготовлен к 60-летию выхода альбома Kind of Blue и состоит в воскресенье, 17 октября, начало в 18:30.

«Кис-кис»

Рок-группа в лице девичьего дуэта Алины Олешевой и Софьи Сомусевой при поддержке парней с гитарами выступит в Самаре в «Звезде». Группа, которая выдает и остросоциальные песни, успешно гастролирует по стране и ближнему зарубежью.

Организаторы советуют посетить концерт и меломанам постарше, чтобы «услышать голос молодежи».

Концерт состоится в субботу, 16 октября, в 19:00.

Спектакль «По дороге к страусам»

Главный герой спектакля – молодой человек, только что окончивший школу. Он отправляется в дорогу совершенно без денег, и встречает самых разных людей. Конечно, в пути он находит свою любовь.

Спектакль, поставленный по пьесе «В дороге», отправляет зрителей в эпоху 60-х годов прошлого века с ее неповторимой атмосферой.

«Крылья Советов» vs «Нижний Новгород»

Самарские «Крылья Советов» в воскресенье, 17 октября, на домашней «Солидарность Самара Арене» примут «Нижний Новгород» в 11-м туре российской футбольной премьер-лиги.

Обе команды прошлый сезон провели в ФНЛ, а теперь играют в элите российского футбола. Гости пока повыше расположены в турнирной таблице, занимая 8-е место. «Крылья», имея на 1 очко меньше, идут на 10-й строчке.

Игра состоится в воскресенье, 17 октября, в 17:30.

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