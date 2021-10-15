Погода в Самаре на выходные 16-17 октября 2021: уже фотосессию не устроишь

В Самаре ожидаются дожди на выходных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в последнее время установилась теплая погода и в какой-то мере даже появилось весеннее настроение, когда некоторые стали планировать выезды на природу, чтобы зацепить вероятно последние в этом году теплые деньки.

Действительно, по данным Приволжского УГМС, в Самарской области сейчас установилась относительно теплая погода, когда дневные температуры доходят до отметки в 17 градусов тепла и более.

Такую погоду в регионе все еще формирует разрушающийся антициклон, Самарская область находится под влиянием его западной части.

По прогнозам синоптиков, характер погоды начнет меняться в ближайшие дни. К региону сейчас приближаются воздушные массы с западных районов европейской части России, из-за чего в выходные небо окажется затянуто облаками, а в воскресенье местами пройдут дожди.

Однако, несмотря на пасмурную погоду, погода сохранится относительно теплая. Днем на выходных и в начале следующей недели будет до 15 градусов тепла.

Ночью уже будет холодно. Местами по области на выходных в ночное время столбик термометра опуститься ниже нулевой отметки - ожидается до -3 градусов.