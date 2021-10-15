Последние новости в Самаре за неделю 11-15 октября-2021: отставка главы Жигулевска и продление дистанта для школьников

Собрали самое интересное, что писала "Комсомольская правда" за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшую неделю в Самарской области отправили в отставку главу Жигулевска, достигли исторического максимума по заболеваемости ОРВИ, а также заблокировали транспортные карты для не привитых пожилых

Дистанционное обучение для школьников продлили до 7 ноября

Школьники 6-11 классов останутся на дистанционном обучении как минимум до 7 ноября. Такое решение было принято из-за ухудшающейся обстановки с коронавирусом, когда ежедневно находят более 700 заразившихся.

Вместе с тем, с 1 ноября начинаются осенние каникулы, следовательно, дистанционный формат будет продлен до их завершения.

Мигранты кинули помидором в пенсионера

Скандальная история произошла в Самаре, когда оскорбили пенсионера, бросив в него помидором. История вызвало бурное обсуждение в соцсетях и разлетелась по всей стране.

У пенсионера появилось много защитником, которым он рассказал, что эти люди в него постоянно чем-то кидают.

Жители города призвали земляков ничего не покупать в торговой точке, где произошел конфликт, случаем заинтересовался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который считает, что обидчиков пенсионера нужно «наказать и выдворить из страны». Провести проверку по факту случившегося поручил губернатор.

Самарским пенсионерам заблокировали соцкарты для проезда в транспорте

В Самаре приостановили действие социальных карт, использующих для проезда в общественном транспорте, не привитым пенсионерам старше 65 лет.

Как выяснилось, многие пенсионеры узнали об этом, уже будучи в транспорте. И, конечно, оказались недовольны таким развитием событий.

Кстати, дискуссия развернулась не только непосредственно в салоне общественного транспорта, но и в социальных сетях, где пользователи рассказывали, что пожилых высаживали.

В нашем материале читайте, как граждане отнесли к новой мере в эпоху пандемии.

В Сызрани две девочки выпрыгнули из окна во время пожара

Резонансное ЧП произошло в Сызрани. Во время пожара в многоэтажке из окна квартиры на пятом этаже выпрыгнули две девочки 4 и 6 лет.

Врачи рассказали, что с ними, вероятно, был ангел-хранитель, поскольку девочки получили многочисленные травмы и чудом выжили после падения. По одной из версий, пожар произошел из-за игр со спичками.

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Превышен исторический максимум по количеству заболевших ОРВИ в Самарской области

Почти 30 тысяч заболевших ОРВИ зафиксировано в Самарской области, что является историческим максимумом для региона. Подобное могли наблюдать примерно 100 лет назад во время эпидемии «испанки».

ОРВИ – это потенциальный коронавирус, поэтому терапия для заразившихся пациентов одинаковая.

Глава Жигулевска отправлен в отставку

Мэр Жигулевска Сергей Федотов отправлен в отставку из-за срыва отопительного сезона. О кадровых изменениях глава региона объявил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Вместе с мэром своей должности лишился и руководитель теплоснабжающей компании. Несмотря на то, что отопительный сезон стартовал в регионе рекордно рано, местами в городе батареи оставались холодными.