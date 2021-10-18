Почему в Самаре не переводят стрелки на зимнее и летнее время

Самарцы не переводят стрелки осенью или весной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие помнят времена, когда осенью и весной нужно было переводить часы. Это была уже своего рода традиция, которая оставалась годами и каждый раз приводила к путанице, когда кто-то забывал перевести время.

Периодически всплывают инициативы о возвращении сезонного перевода времени в России. Свои идеи их авторы мотивируют тем желанием повысить качество жизни россиян, их работоспособность и производительность.

История, когда в стране периодически меняют времяисчисление, длится с 1917 года. Всегда это мотивировалось желанием сделать так, чтобы зимой было светлее – люди не шли домой с работы и не выходили на нее же в непроглядной тьме. Однако, каждый раз идея не особо удавалась и либо возвращались к старому, либо придумывали что-то новое. Итог же был всегда один – как ни играй со временем, а утром и вечером зимой все равно будет темно.

Сейчас страна живет в так называемом зимнем времени. Разбираемся, что это такое, и когда мы перестали переводить стрелки.

Что такое зимнее время

Считается, что зимнее время является наиболее приближенным к астрономическому, истинному времени. Оно является наиболее физиологически комфортным, когда светает не слишком рано и темнеет не слишком поздно. Сейчас у нас в стране действует именно такое время.

Когда переводили стрелки и почему перестали

Перевод стрелок с летнего времени на зимнее и в обратном порядке в стране осуществлялся с 1981 года. Дата перевода несколько раз менялась, с 1996 года стрелки переводили в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Такая система действовала до 2011 года, пока Дмитрий Медведев, являющийся тогда президентом, не подписал закон «Об исчислении времени», в соответствии с которым вводилось постоянно летнее время.

Мотивируя к переходу на постоянно время, Медведев говорил, что народ уже по привычке ругается во время этих переводов, все это раздражает людей и приводит к путанице.

- Я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время, - говорил тогда президент.

Несмотря на благие цели и желание сделать жизнь удобнее для людей и животных, снова нашлись недовольные.

Эксперты сделали вывод, что с постоянным летним временем большинство регионов живет в несоответствии с астрономическим временем, что негативно сказывается на здоровье людей. В некоторых регионах даже заметили, что там после последних изменений времяисчисления, стали чаще вызывать скорую помощь.

В итоге в 2014 году, когда президентом снова был Владимир Путин, время опять поменяли, но на этот раз сделали по всей стране зимнее.

С тех пор кардинально и масштабно времяисчисление больше не меняли. Лишь в некоторых регионах потом переходили на московское. Так, в 2020-м году в Волгоградской области перешли на московское время.

Недавно об изменении времени заговорили в Башкирии. В октябре этого года в соцсетях на странице главы республики появилось предложение сделать время такое же, как в Самаре – плюс 1 час по отношению к московскому. Сейчас в Башкирии плюс 2 часа по отношению к Москве.

Автор предложения писал, что зимой светает только к 10 часам утра, что ненормально – дети учатся в темноте, да и на работоспособности взрослых ситуация тоже сказывается не лучшим образом.

Пока дальше обсуждений инициатива не зашла.

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