Как тольяттинские химики выстраивают кадровую политику

Экскурсии на завод — часть профориентационной программы подшефных классов Тольяттиазота. Фото ПАО «ТОАЗ».

Тольяттиазот - одно из крупнейших химических предприятий страны. Завод входит в тройку мировых лидеров по выработке аммиака, и удерживать первые позиции ему помогает не только мощный производственный комплекс, но и более пяти тысяч человек - высококвалифицированная команда химиков. Поскольку современное оборудование и грамотный коллектив - две равнозначные стороны «медали» успеха, предприятие непрерывно инвестирует как в модернизацию, так и в развитие собственных кадров. Привлечь талантливую молодежь на предприятие - полдела: нужно ее удержать, и для этого здесь созданы все условия - как в карьерном, так и в социальном планах.

Химия, мы знакомы!

Каждый, кто начал изучать химию в старших классах, подтвердит - наука сложная! А если мальчишка (или девчонка) заинтересован ею аж с детского сада? Именно отсюда, из заводского «Тюльпана», зачастую будущие сотрудники Тольяттиазота начинают путь в профессию. Химики не жалеют времени на рассказы ребятишкам о своей работе - детям такое общение интересно, заводчанам - полезно: первый этап профориентационной деятельности. Второй шаг для бережного взращивания будущей смены - профильные подшефные классы в тольяттинских школах.

Подарки первоклашкам — традиционная забота завода о потенциальной будущей смене. Фото ПАО «ТОАЗ».

Поступая в эти инженерно-технические классы, ученики могут рассчитывать на всестороннюю поддержку тоазовцев в образовательном процессе: химики оборудуют кабинеты для занятий, дают мастер-классы и организуют экскурсии на завод. Не удивительно, что многие выпускники ИТклассов решают связать свою жизнь с химией! Тольяттиазот эти решения поддерживает и на следующем этапе: в рамках программы «Профориентация» студенты вузов и ссузов, планирующие связать жизнь с химическим производством, за успехи в учебе получают от предприятия стипендии, а также гарантированную практику на Тольяттиазоте, а затем и трудоустройство. Отметим, что в 2020 году ряды сотрудников ТОАЗа пополнили девять выпускников программы «Профориентация». Грамотные, квалифицированные молодые специалисты после окончания учебных учреждений приходят на завод и не разочаровываются: они попадают в коллектив, готовый постоянно меняться к лучшему.

Образование учеников инженерно-технических классов — в постоянной зоне внимания заводчан. Фото ПАО «ТОАЗ».

Вирус обучению не помеха

Даже пандемия не помешала Тольяттиазоту развивать своих сотрудников: корпоративный центр подготовки и повышения квалификации кадров в непростое время нашел для этого дополнительные возможности. В прошлом году здесь обучились 3700 сотрудников по 376 направлениям. В том числе - 2911 рабочих, 399 руководителей и 390 специалистов. Среди них слесари, операторы ДПУ, аппаратчики, операторы котельной, водители, специалисты IT-блока, бухгалтерии, отдела кадров, информационной безопасности и другие. Обучение проходит преимущественно в онлайн-формате, однако не на 100 процентов: в некоторых случаях все-таки необходимо личное присутствие сотрудника. Допустим, как оценить дистанционно практическую подготовку сварщиков? Или понять, насколько специалисты ITблока научились ремонтировать принтеры, сидя перед экраном монитора? Тем не менее все, что можно освоить в формате онлайн, химики освоили. Например, к аттестации по промышленной безопасности специалисты предприятия готовятся на специальном адаптивном портале EVA. Те, кто повысил квалификацию, чаще всего осваивают смежные рабочие места, и это отражается на плановой оценке сотрудника, а затем - на кадровых перестановках. Обязательных внутренних программ в учебном центре около 30. В этом году активно развивается программа «Школа менеджмента». Она адресована молодым руководителям: старшим мастерам, начальникам участков. А что до дистанционного формата, то его плюсы очевидны - это серьезная экономия времени и дополнительная самоорганизация - сотрудник сам выбирает в распорядке дня время, когда зайдёт на сайт, изучит материал и выполнит задание.

Роль киповцев и их мастерства для предприятия трудно переоценить. Фото ПАО «ТОАЗ».

Конкурс покажет!

Тот, кто действительно любит свою профессию, стремится стать в ней лучшим. Это здоровые амбиции: стремясь реализовать их, человек становится настоящим мастером. На Тольяттиазоте конкурсы профмастерства традиционно собирают множество участников, ведь победа в соревновании не только тешит самолюбие, но и дает возможность перенять полезный опыт, показать себя и заработать материальные бонусы. Совсем недавно свои лучшие качества демонстрировали заводские лаборанты химического анализа - в октябре за право назваться лучшим на Тольяттиазоте боролись 20 сотрудников лабораторий: по десять в номинациях молодых специалистов и наставников. Справедливо: имеешь право учить - покажи класс! Чуть раньше, в сентябре, за звание лучших в профессии на заводе боролись слесари КИПиА - девятнадцать участников. Конечно, быть лучшим специалистом на своем предприятии приятно. Но подтвердить статускво среди профессионалов отрасли - еще престижнее. Этим и занимались молодые химики Тольяттиазота в апреле - соревновались в Татарстане с сильнейшими коллегами. Конкурс профмастерства Росхимпрофсоюза уже стал традиционным. За звание лучших по профессии боролись слесари КИПиА, лаборанты химического анализа, операторы ДПУ. В гостях тольяттинцы показали высокий уровень мастерства: лаборант химанализа из центральной заводской лаборатории (цех №32) Мария Жмуренко победила в номинации «Лучшее практическое задание», а слесарь КИПиА Сергей Сабаев - в номинации «За настойчивость».

Конкурсы профмастерства — возможность развиваться и расти в специальности. Фото ПАО «ТОАЗ».

Возможность профессионального роста - это всегда, особенно для молодежи, плюс при выборе работодателя. Но Тольяттиазот обеспечивает своим работникам и другие преимущества. Коллективный договор ТОАЗа, признанный лучшим в Самарской области, это внушительный социальный пакет - полис добровольного медицинского страхования, возможность определить ребенка в детский сад, льготные путевки и служебное жилье. ТОАЗ дает своим работникам возможность участвовать в спортивной и творческой жизни завода, города и страны. А еще - право быть частью предприятия, который вносит значительный вклад в развитие родного края - и как крупнейший налогоплательщик, и как социально-ответственный член общества. А это тоже дорогого стоит!