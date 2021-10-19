Октябрь в Самаре пройдет под сенью балета: чем порадует гостей XXI фестиваль имени Аллы Шелест

Гостей ждут яркие представления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 19 октября, в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета обсудили XXI фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он пройдет в Самаре с 22 по 31 октября.

Фестиваль поддерживает и развивает традиции классического русского балета и ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. И не даром фестиваль носит имя Аллы Шелест – одной из самых значимых российских балерин XX века. Ведь именно она с 1970 по 1973 год возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета и поставила на нашей сцене ряд выдающихся спектаклей.

Фестиваль будет насыщен яркими событиями – на сцене самарского театра оперы и балета выступят именитые артисты и солисты Большого театра, солисты Мариинского театра и солисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. Во всех мероприятиях фестиваля примут участие и артисты балета САТОБ.

- Этот фестиваль позволяет говорить о Самаре как о важной точке на культурной карте России именно в области балета. Он позволяет самарской публике увидеть лучших исполнителей и танцоров, позволяет танцорам и труппе Самарского академического театра оперы и балета поработать с интересными коллегами со всей страны, - отметила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

Фестиваль балета имени Аллы Шелест пройдет с 22 по 31 октября Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министр культуры заявила, что рада тому, что, невзирая на все ограничения, фестиваль состоится и продолжит добрые традиции местного театра оперы и балета, который всегда были и остается очень сильным и важным игроком в области балета.

Фестиваль Аллы Шелест объединяет несколько важных для САТОБ имен – это и Игорь Чернышев и Никита Долгушин, которые точно так же, как Алла Яковлевна, в свое время возглавляли балетную труппу Самарского театра, а Чернышев с 1991 по 1993 год являлся директором театра.

Откроется фестиваль 22 октября концертной программой «Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера». В первом отделении будет представлена сюита из балета «Гусарская баллада», а во втором – сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей «Спартак», «Ангара», «Поэма двух сердец», «Щелкунчик», «Маленький принц», «Золушка» и номера «Римский карнавал». Во всем концерте будет использоваться хореография Игоря Чернышева. Участие в концерте примут солисты Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард. В создании этой программы приняла участие дочь хореографа, Ульяна Чернышёва, которая помогла театру своим архивом и позволила восстановить сцены из спектаклей, которые не остались ни на одном носителе.

Концертная программа «Время Долгушина» будет представлена 27 октября, в программе вечера – одноактный балет «Павильон Армиды» и концертные номера в хореографии Никиты Долгушина. В концерте примут участие солисты Большого театра Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин.

Художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов отметил уникальность фестиваля – программа будет отличаться от того, что обычно привыкли видеть в подобных мероприятиях зрители и участники.

- В этом году фестиваль будет по-своему уникален – мы показываем три гала-концерта. На моей памяти это первый такой фестиваль, где гала-концертов больше, чем балетных спектаклей – их будет два. Мы продолжаем традицию, которую заложили несколько лет назад – гала-концерты исполняются только с оркестром и исключают использование фонограммы. Думаю, все оценят качество и разнообразие той программы, что мы представим уже через неделю, - поделился Хохлов.

Один из гала-концертов, которым 31 октября закроется фестиваль, носит название «Grand pas Петипа». В нем примут участие солисты Мариинки Екатерина Осмолкина, Оксана Скорик, Владимир Шкляров и Андрей Ермаков, а также солисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Елена Чернова и Андрей Сорокин. Дирижерами выступят Евгений Хохлов и Андрей Данилов.

Помимо того, что фестиваль будет проводиться в 21 раз, в этом году мероприятие приурочено к еще двум памятным датам.

– С одной стороны это 90-летию Самарского академического театра оперы, самое значимое событие для нашего замечательного театра. Второе событие не менее значимое в балетном сообществе - 40-летие журнала «Балет». Это единственный профессиональный журнал, которые освещал когда-то события, связанные с Куйбышевским театром оперы и балета, а сейчас огромное количество материалов, появляющихся на его страницах, посвящено нашему театру, - рассказал заслуженный артист России Юрий Бурлака.

В театре оперы и балета будет интересно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральным партнером фестиваля уже во второй раз выступит банк «Открытие». Содействие в проведении знаковых событий культурной жизни Самарской области и других регионов России является одним из важнейших приоритетов социально-культурной политики банка.

- Банк «Открытие» в текущем году вошел в состав попечительского совета Самарского театра оперы и балета, что свидетельствует о том, что мы поддерживаем наш театр всерьез и надолго. Исторически сложилось такая традиция, что всегда меценаты или крупные финансовые структуры всегда поддерживали развитие культуры, в частности развитие театров в регионах. Мы считаем, что очень важно сохранять те традиции, которые заложены годами в нашем регионе и очень важно давать как можно большему количеству людей прикоснуться к прекрасному и увидеть новых звезд, - поделилась своей позицией управляющая банка-партнера Зарина Плукчи.

Начало всех мероприятий назначено на 18:30. Все спектакли и гала-концерты пройдут с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических норм и ограничений.