Все, что нужно знать о прививках от гриппа в Самаре в 2021 году

В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививки делают с 1 сентября. Прививочная кампания идет параллельно с вакцинацией от коронавируса.

Грипп – это острая вирусная инфекция, при которой температура тела повышается до 38 градусов и выше, а также происходит поражение дыхательных путей. В сочетании с заражением с коронавирусом представляет особую опасность.

Какая применяется вакцина

В регион доставили вакцину «Ультра Квадри». Препарат разработан в России и впервые применяется в Самарской области. Четырехкомпонентная вакцина эффективнее защищает и способствует формированию стойкого иммунитета.

Кому можно делать

Применяемую сейчас в Самарской области вакцину от гриппа можно делать детям с шестимесячного возраста, подросткам, взрослым, а также пожилым старше 60 лет.

Во время кампании по вакцинации прививки делают в первую очередь людям из группы риска – малолетним детям, школьникам, студентам, медицинским работникам, работникам сферы транспорта, ЖКХ, призывникам, беременным, пожилым старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями.

Детям от 6 месяцев до 3 лет прививку делают дважды с перерывом в 28 дней.

Где делать

В поликлинике, к которой прикреплены.

Можно ли делать прививку от гриппа одновременно с прививкой от коронавируса

Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти минимум 1 месяц. Специалисты рекомендует сначала сделать прививку от коронавируса, а после завершения вакцинации – прививку от гриппа.

Почему нужно делать прививку от гриппа каждый год

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает появление новых штаммов гриппа и корректирует состав вакцины перед очередным эпидемиологическим сезоном. Вакцина от гриппа обеспечивает защиту в течение одного года.

Вакцина от коронавируса на является одновременно защитой от гриппа. Поэтому вакцинированным от коронавируса также следует сделать прививку от гриппа.

Скольких вакцинируют

В Самарской области в 2021 году планируют вакцинировать от гриппа 60% населения. По опыту прошлых лет, такой процент позволяет обеспечить коллективную защиту.

Бесплатные прививки в частных клиниках

С 1 октября этого года в России начал действовать закон, по которому бесплатную прививку можно сделать в частной клинике при условии, что она работаем в системе ОМС (обязательного медицинского страхования).

Однако, в частной клинике могут брать плату за прием врача перед вакцинацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилась инструкция по применению QR-кодов для жителей Самары

Рассказываем, как попасть в театр, кино, цирк или на фудкорт после публикации нового постановления о введении доступа по qr-кодам о вакцинации (подробнее)