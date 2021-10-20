Жителям Самары посоветовали не копить долги

Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман. Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

С какими еще неудобствами сталкиваются должники, и где оплатить газ без комиссии, рассказал заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман.

С 1 октября 2021 года жителям Самарской области, не оплатившим поставку газа вовремя, на сумму просроченной задолженности будут начисляться пени. С какими еще неудобствами сталкиваются должники и где оплатить газ без комиссии, рассказал заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман.

С чем связан ввод пени?

- Поставщик газа обязан обеспечить бесперебойную поставку газа населению и другим потребителям. Обязанность потребителей - своевременно оплачивать услуги газоснабжения. Мы свою работу выполняем. Однако, просроченная дебиторская задолженность за газ со стороны населения Самарской области на протяжении нескольких лет держится в районе 1,5 млрд рублей. И существенно снизить этот долг пока не удается. Мы рассчитываем, что начисление пеней сделает недобросовестных абонентов более ответственными. Не платить за газ должно быть невыгодно.

Как будут начисляться пени?

- Как написано в 14 пункте Жилищного кодекса Российской Федерации, пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня задолженности увеличиваются до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. То есть, например, если сумма просроченной задолженности составляет 10 тысяч рублей, то за каждый день просрочки будет начисляться 3 рубля.

В какие сроки рекомендуется производить оплату за газ, чтобы не «попасть» на пени?

- Согласно российскому законодательству, абоненты обязаны оплачивать услуги газоснабжения до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Но если у вас, например, зарплата 15 числа, вы можете оплатить чуть позже, допустим, 17-го числа. Главное - не допускать просрочки платежа, то есть оплачивать квитанцию до 30 числа месяца, в котором она пришла.

Какие еще санкции грозят должникам?

- Возможен арест счетов, имущества, недвижимости, запрет на выезд за границу и другие ограничения. На 1 октября 2021 года арестовано более 25 автомобилей, несколько квартир и домов, запрещен выезд более 300 жителям Самарской области. Мы взыскиваем задолженность через суд, прибегаем к помощи службы судебных приставов. Неплательщики должны понимать, что задолженность будет взыскана в любом случае. Это вопрос времени, которое в связи с вводом пеней работает не на них.

В каком случае должнику могут отключить подачу газа?

- Отключение газа - крайняя мера, но, к сожалению, мы вынуждены к ней прибегать. С начала 2021 года от газоснабжения отключено около 3 тысяч физических лиц. Это злостные неплательщики, которые не платят более шести месяцев, и чей долг превышает 10 тысяч рублей. Чтобы попасть в «черный список», согласно российскому законодательству достаточно не платить два месяца. Но прежде, чем применить крайнюю меру, мы всегда даем потребителю время разобраться с задолженностью.

Если есть сомнения в начисленном долге, можно ли сделать перерасчет?

- Для перерасчета или решения любого другого во- проса можно обратиться в ближайший клиентский офис «Газпром межрегионгаз Самара». Призываю всех абонентов, если не понятно, откуда накопилась задолженность или вы с ней не согласны, не копить долги молча. Отправьте нам электронное заявление через личный кабинет или просто сообщение через наш сайт, или приходите в клиентский центр, вместе разберемся.

А что делать абоненту, у которого в данный момент нет возможности полностью закрыть долг?

- Если абонент вовремя заявил о финансовых трудностях, мы готовы идти навстречу - оформить рассрочку. В этом случае, как правило, половина долга оплачивается единовременно, оставшаяся сумма - в течение трех месяцев. В отдельных случаях этот период может быть увеличен. Оформить рассрочку можно в любом клиентском центре компании, с собой необходимо принести только паспорт. С оформлением заявления помогут наши специалисты.

Есть ли возможность сделать платеж дистанционно? Где можно оплатить газ без комиссии?

- На данный момент оплатить квитанцию за газ без комиссии можно семью способами:

1) через любой из личных кабинетов на сайте samararegiongaz.ru;

2) через мобильные приложения «PayGas» или «Мой газ» (доступно в AppStore, PlayМаркет);

3) на сайте paygas.ru;

4) в отделениях ФГУП «Почта России»;

5) в отделениях, через банкоматы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России» (без использования QR-кода);

6) в отделениях и через банкоматы АО «АБ «РОССИЯ»;

7) через организации агенты АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК ВТБ (ПАО), НКО «Перспектива» (ООО), ПАО «Почта Банк», КИВИ Банк (АО), НКО «Монета» (ООО), ПАО «Промcвязьбанк», АО «АБ «РОССИЯ», ООО КБ «ПЛАТИНА», ООО НКО «Рапида»).