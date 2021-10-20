Счастливое совпадение: КуйбышевАзот поздравил юных тольяттинцев

Заводчане поздравили с днем рождения Сашу Коршунова и еще 8 малышей. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

В этом году КуйбышевАзот поздравлял уже 17 поколение своих «крестников» в рамках городской благотворительной программы «Мой День Рождения». На этот раз малышам, родившимся 23 августа, «повезло» с особенной датой - 55-летний юбилей химического гиганта. В этот день население Тольятти пополнили 9 ребятишек - 6 мальчиков и 3 девочки. С учетом непростой эпидемиологической ситуации, как и в прошлом году, химики приняли решение обойтись без торжественных мероприятий, а навестить и поздравить именинников дома с соблюдением всех мер предосторожности.

О том, что у них родились счастливчики, мамам стало известно еще в роддоме, поэтому осенний визит гостей с КуйбышевАзота для семей не стали неожиданностью.

Вера Коршунова встретила посланцев с маленьким Сашей на руках – это уже второй сын. Его старший брат Артем на следующий год пойдет в школу.

- Мы очень долго ждали второго ребенка, - улыбается счастливая мама. – Может быть, поэтому он родился ровно на месяц раньше назначенного срока – «перенес» свою дату появления на свет с 23 сентября на 23 августа. И надо же такому случиться, что эта дата совпала с днем рождения завода! Вместе с поздравлениями и цветами «КуйбышевАзот» перечислил 10 тысяч ему на подарок – на эти деньги мы купили электрокачельки для малыша. Вот такой приятный сюрприз!

В семье Мокренко 23 августа случилось двойное пополнение – родились двойняшки! Мама с папой на тот момент уже являлись счастливыми родителями троих детей – двух сыновей (старший в этом году заканчивает 11 класс) и дочки.

- Ждали еще одну девочку, «чтобы «уравнять», - смеясь, пояснила Маргарита Мокренко. А «перевес» все так же остался у сильной половины семейства – на свет появилась не только дочка Варя, но и сынок Андрей. Оба малыша получили деньги на подарки от КуйбышевАзота,лишние средства нам не помешают: пора покупать ребятишкам зимнюю одежду.

Двойняшки Андрей и Варя Мокренко — уже из 17 поколения «крестников» КуйбышевАзота. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

За 17 лет участия в программе у предприятия появились 354 «крестника» - столько юных горожан отмечает свой день рождения одновременно с химическим гигантом. Общая сумма финансовой поддержки семей новорожденных со стороны «КуйбышевАзота» составила более 3,5 млн рублей.

- Участие в программе «Мой день рождения» для нашего предприятия уже давно стало доброй традицией, - отметила директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко. -С 2005 года мы приветствуем и поздравляем наших «крестников», радуясь появлению на свет юных тольяттинцев. Ведь это будущее нашего города, в котором начинается их жизненный путь. Хочется пожелать всем им, самое главное, здоровья и как можно больше счастливых мгновений!