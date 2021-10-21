Сызранские нефтепереработчики «прокачали» будущую смену

В течение двух дней школьники чувствовали себя настоящими нефтяниками. Фото АО «СНПЗ».

Премудростям математики, физики и химии учат в школе, как добывать и перерабатывать нефть - в техникумах и вузах. Но для того, чтобы стать успешным в команде «Роснефти», требуется нечто большее. Например - креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация - так называемые навыки четырех «К». Именно для того, чтобы развивать свою будущую смену всесторонне, нефтяники ежегодно проводят «Лестницу к успеху» во всех регионах страны, где действуют «Роснефть-классы». В Сызрани таких профильных классов два - десятый и одиннадцатый в лицее им. Героя Советского Союза П. И. Викулова. Этот проект - элемент корпоративной системы непрерывного образования НК «Роснефть» «Школа - вуз - предприятие», направленный на подготовку кадров для нефтяной отрасли.

О серьезном - в игре

В течение двух дней семинара лицеисты погружались в нефтянку, чтобы понять - какая из ее профессий им по душе. Весь производственный цикл был разбит на секции, в которых ребята изучали и обыгрывали факты и особенности геологоразведки, бурения и добычи, а также переработки черного золота. Четвертый блок - «Транспортировка и сбыт» - прошел в соревновательных играх «Сырьевая биржа» и «Нефтяные маршруты». Переключая внимание с одной деятельности на другую, ребята попробовали себя в разных специальностях. В ходе образовательной секции «Наука и инновация» участники на онлайн-платформе прошли тестирование, проверили знания о нефтяной отрасли и о компании «Роснефть».

- Программа тренинга-семинара состоит из нескольких блоков, которые решают профориентационные задачи и стимулируют командообразование, - рассказала начальник отдела развития персонала АО «СНПЗ» Елена Баданина. - Это полное погружение в основы нефтяной отрасли и, конечно же, игры на сплочение и задания, позволяющие участникам проявить способности и лидерские качества.

Будущие нефтяники в Роснефть-классе углубленно изучают точные науки. Фото АО «СНПЗ».

Путь в профессию

Во время тренинга «Лестница к успеху» для школьников была организована пресс-конференция с представителями предприятия - молодые специалисты Сызранского НПЗ в деталях рассказали о своей работе и заводе, а также подробно ответили на все вопросы ребят. Чаще всего старшеклассники интересовались, с чего начать трудовой путь и как быстрее подняться по карьерной лестнице. Вопросы по адресу: среди руководителей Сызранского НПЗ, в том числе и самого высокого звена, есть бывшие ученики профильных классов. С 2001 года существования в Сызрани «Роснефть-классов» их выпускниками стали более 500 человек.

- «Лестница к успеху» - важное мероприятие для каждого учащегося «Роснефть-класса», - говорит 11-классница Амалия Ляшенко. - В прошлом году оно послужило большим толчком для сплочения нашей команды. Думаю, именно благодаря «Лестнице к успеху» наш класс стал дружным. Для меня учеба здесь очень важна: планирую получать образование в области химии и нефтеперерабатывающей промышленности. Это один из самых эффективных секторов отечественной экономики, и моя будущая специальность многие годы будет оставаться актуальной. А пока задача № 1 - успешно сдать экзамены!

«Лестница к успеху» во многом — командообразующее мероприятие. Фото АО «СНПЗ».

В том, что баллы выпускников будут высокими, сомнений нет: профильные классы нефтяников для того и созданы, чтобы обеспечить ребятам углубленную подготовку по предметам физико-математического и естественнонаучного циклов. Завод укрепляет материальную базу лицея оргтехникой и оборудованием для кабинетов химии, физики, черчения, биологии. Неудивительно, что только из последних четырех «РНклассов» вышли 14 золотых медалистов, а абсолютное большинство выпускников поступает в лучшие технические вузы страны.