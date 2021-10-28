Жуть берет: показываем, как выглядит закрытая и пустынная «Птичка» в Самаре в период локдауна

На "Птичке" необычно тихо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении с 25 октября 2021 года периода нерабочих дней. Многие организации, которые не относятся к списку системообразующих для нашего региона, закрылись на двухнедельные «каникулы». Локдаун не обошел стороной и легендарный «Птичий рынок» в Самаре. Показываем, что прямо сейчас происходит на «Птичке».

Торговцы ушли на двухнедельный локдаун Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обычно в обеденное время, несмотря даже на будний день, на «Птичке» кипит жизнь. Строители закупаются материалами, а кто-то приезжает пораньше с разных уголков города, чтобы купить парной фермерской свинины. 28 октября, на четвертый день локдауна, на рынке необычно тихо.

Проходя мимо пустых киосков, где совсем недавно со всех сторон предлагали купить мобильный телефон или зарядное устройство, ощущаешь себя будто в фильме про постапокалипсис. Еще недавно, на скамеечке сидел старик в шапке-ушанке и раскладывал перед собой на простынке старинные монетки и статуэтки времен Советского Союза, а сегодня на его месте пусто. Такие виды навевают тоску.

Нерабочие дни продлятся до 7 ноября, а потом по эпидемиологической обстановке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Продавцам пришлось уйти на самоизоляцию из-за поправок в постановление губернатора о введении локдауна. Оперштабу не понравилось, что многие продавцы решили обойти закон, просто добавив в свой ассортимент защитные маски и антисептики для рук. Поэтому было принято решение о введении новых правил торговли в период объявленных нерабочими дней. Теперь, чтобы продолжить предпринимательскую деятельность, магазины должны иметь в своем ассортименте не менее 30% товаров первой необходимости.

Животных тоже нельзя продавать в период локдауна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К сожалению, не все продавцы, которые работают на «Птичке», смогли пересмотреть свой привычный ассортимент, поэтому просто подчинились постановлению и ушли с рынка. Так сделала большая часть предпринимателей.

Кроме того, правительство предупредило, что за неисполнение предписаний в период режима повышенной готовности бизнесменам может грозить крупный штраф: ИП - до 50 тысяч рублей, а юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличится.

"Птичий рынок" вновь заработает после снятия ограничений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Птичий рынок» - это не единственное место, где сейчас практически нет людей. Закрылись многие магазины, а также рестораны, кафе, кинотеатры и музеи. В продуктовых гипермаркетах и ТЦ тоже сейчас немноголюдно. Виной тому введение QR-кодов, которые можно получить только после прививки от коронавируса. Также туда пускают тех, кто уже переболел и имеет соответствующую справку.

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