По лестнице не спустишь ни носилки, ни гроб: почему дома в Самаре спроектированы не для людей

Во многих домах лестницы не приспособлены для переноса лежачих больных

По лестницам в большинстве многоквартирных домов очень сложно носить лежачих больных, а преодоление узких пролетов может стоить жизни После того, как нашему колумнисту пришлось помогать врачам донести пациента от квартиры до скорой, он задался вопросом - чем руководствовались проектировщики большинства многоэтажек?

К архитекторам многоквартирных домов у меня всегда было много вопросов. Например, когда проектировали 9-этажки с единственным лифтом, в который не пролезет ни стиралка, ни холодильник, о чем они думали?

Ладно, бытовая техника и мебель - это уже излишества, можно и попотеть, раз денег на них хватило, но неужели никто не думал, что по этим самым узким лестницам невозможно спустить ни носилки, ни, как это ни печально, гроб?

Видимо, разработчики норм и требований просто забыли, что люди могут заболеть или даже умереть.

Яркая история случилась в моей жизни. Крошечная девушка-фельдшер скорой постучала в дверь и попросила помочь спустить больного - крупного пожилого мужчину.

«У меня и врач небольшая», - искренне оправдываясь сказала она.

Молоденькая девушка стучала во все двери, потом даже выбежала на улицу и, к счастью, поймала трех работников нашей управляющей компании.

Я, сын и трое пожилых мужиков тащили гибкие носилки (честно говоря, мешок с ручками) с верхнего этажа, протискиваясь по узким лестничным пролетам. Старик на носилках все вздыхал: «Парни, вы уж извините». А мы просили прощения, что устали и что положили его не несколько секунд на бетонный пол. А потом снова брались за ручки носилок и, кряхтя, пытаясь приподнимать голову, волокли вниз, пока не оказались на улице.

Положили на улице на тележку, охнув, подняли ее, чтобы выдвинулись стойки с колесами. Вместе с водителем, поднатужившись, затолкали в машину.

И, знаете, вот эти девчонки со скорой - они герои. Как же эта маленькая фельдшер стучала во все двери, как просила открыть, как побежала по улице, уговаривая помочь. Как врач, понимая, что от слова «скорая» осталось только время приезда, да и то далеко не всегда, помогала жене старика укутать его в одеяла, разместить на носилках.

Наши дома не предусматривают работу ни скорой, ни последнего пути. Проектировщики не думали о том, что люди умирают и нужно нести тяжелые гробы. Лестничные проемы рассчитаны на то, чтобы на них еле разошлись два человека. А наши лифты в большинстве домов тоже не про экстренную помощь.

Мне много писали, что, дескать, в Париже бывают лестницы и поуже, но меня он не очень волнует. Неужели лишний метр ширины лестничного марша так критически дорог, что все: и старые здания, и новостройки - оборудованы в этой тесноте?

А еще я подумал: а вот что делать, если скорую придется встречать среди дня, когда большинство жителей подъезда на работе? Кто понесет пациента, у которого, может быть, жизнь зависит от минут до реанимации?

Может ли врач скорой позвонить в полицию, Росгвардию, МЧС, ГИБДД, районную администрацию, наконец? Что делать этим девчонкам, если у них не хватит сил донести больного? Смотреть, как он умирает?

Радует, что мужики из управляющей компании оказались человечными. Маски надели, даже не спросили, а что с больным. Ковид, не ковид - девчонок со скорой в беде не бросили.