Больше пряников, меньше кнутов: что делать, чтобы дети не заскучали на дистанционке

Дистанционное обучение может быть не менее интересным, чем в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство школьников Самары вновь на дистанционном обучении, а это значит, что несколько часов их жизни снова проходит дома вместо походов в школу, спортивные секции и творческие студии.

Многие родители представляют дистанционку, как угрозу для развития детей. Чадо не бегает, не прыгает, с учителями общается только через веб-камеру. И, конечно, откуда взяться социализации, здоровью и, главное, знаниям?

Весь последующий текст - это практические советы, как избежать негативных последствий дистанционного обучения как для детей, так и для родителей.

Здоровье

Страх, что ребенок дома не будет достаточно двигаться абсолютно обоснован. Растущему организму необходимо двигаться, а при изобилии интернет-ресурсов, главная поза у нынешних школьников - согнутая спина, опущенная шея и смартфон в ладонях.

Вместо "Физ-ры" можно дома таскать учебники! Или присоединиться к онайн-тренировкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Проклятый Youtube!” - кричат родители. Но именно на этом видеосервисе есть масса каналов, где учат классно танцевать и следить за фигурой.

Для ребят постарше, особенно для девочек, можно порекомендовать видеоблог Катерины Буйды: очень много упражнений для того, чтобы поддерживать свое тело в порядке, хорошие съемки. И не удивляйтесь разделу “Йога в постели”! Это действительно упражнения, которые можно делать по утрам до того, как решитесь выбраться из под одеяла.

Еще один канал, который мотивирует заняться собой, это SuperGymTomsk. В Томске отличное фитнес-сообщество, молодые тренеры проводят онлайн-трансляции и есть масса видео, как в домашних условиях безопасно для здоровья следить за собой.

Социализация и знания

Слухи о том, что без посещения школы дети разучатся общаться несколько преувеличены, так как большая часть общения современных школьников все равно проходит в социальных сетях.

В интернете много видео уроков и образовательных ресурсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насчет знаний все сложнее. Учителя жалуются, что дети не слушают уроки, родители причитают над оценками и только дети в общей массе не слишком переживают, особенно до 9 класса.

Однако есть несколько примеров видео каналов, которые заставляют влюбиться в предмет и тут конечно, на первом месте кандидат физико-математических наук Павел Андреевич Виктор, учитель Ришельевского лицея в Одессе. Его видео уроки появились задолго до пандемии коронавируса и с тех пор на его канал подписалось больше 800 тысяч человек.

Павел Андреевич ведет физику и если ваш ребенок “забуксовал”, то обязательно посмотрите вместе с ним нужный урок. Вам освежить память, а чаду - разобраться и полюбить предмет.

Если подросток не знает, почему нужно учить историю, то тут на помощь придет Егор Зырянов и его канал Redroom, “где говорят о мертвом и мертвых - об истории.”

Егор - классический современный влогер, который говорит на языке нового поколения и больше побуждает начать самостоятельно изучать события прошлого, чем перегружает фактурой. Очень динамично, остроумно и, главное, интересно.

В общем-то о том, что детей и подростков нужно увлечь чем-то полезным, знают многие и в интернете достаточно онлайн-лицеев, видеоуроков и других ресурсов, но на фоне действительно хороших проектов отдельно стоит “Поколение М”.Здесь самые интересные и познавательные курсы ведут самые крутые эксперты -Полина Гагарина, Константин Бронзит, создатели «Смешариков» и «Ералаша».

Работает это очень просто. Заходим на сайт “Поколение М” и выбираем “Мастер-классы”. Здесь есть курсы танцев, фотографии, актерского мастерства, блоггинга и всего того, что поможет подростку, выйдя на улицу, не прятать голову в капюшон, а гордо распрямить спину.

Отдельно хочется подчеркнуть раздел “блоги”, где ребят не только учат работать на камеру, но и объясняют, как и о чем рассказывать в своем видео проекте. Вообще, на youtube-канале “Поколения М” можно застрять очень надолго, потому что здесь огромное количество материалов на самые разные темы. А еще очень советуем зарегистрироваться и активно участвовать в обсуждениях проектов, ведь все активности на сайте и в социальных сетях «Поколения М» МТС переводит в рубли и направляет на помощь тяжелобольным детям.

Виртуальные экскурсии

Как это ни странно, но найти качественную виртуальную экскурсию по самарским музеям оказалось не так просто, что довольно обидно, ведь в нашем городе музеи могут похвастаться уникальными экспозициями. Так что рекомендуем сразу начать с очень хорошего примера - виртуального тура по Третьяковской галерее.

Посещать музеи можно и не выходя из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уникальность тура в том, что многие экспонаты можно рассмотреть не только в хорошем качестве на обычном экране, но и, скачав специальное приложение, посмотреть их в дополненной реальности. Правда, для этого вам еще понадобятся VR-очки, в которые помещается смартфон. К счастью, стоимость таких очков не высока.

Еще один музей - Государственный Эрмитаж. Тут можно просто ходить по музею, словно по улицам. А главное, что никто не поторопит и не будет отвлекать.

Вообще, “благодаря” пандемии очень многие выставочные центры и музеи сделали подобные виртуальные туры. Можно из своего дома прогуляться по музею Акрополя в Афинах, музею Ван Гога или разглядеть в мельчайших подробностях Сикстинскую капеллу в Ватикане/

Как проконтролировать?

Все мы, безусловно, доверяем нашим детям, но в интернете действительно много таких ресурсов, которые не следует посещать до совершеннолетия.

Специальные тарифы для детей и подростков позволяют фильтровать нежелательный контент в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У большинства провайдеров есть специальные предложения с “Родительским контролем” и даже на современных роутерах, раздающих wifi, в настройках можно создать стоп-лист ресурсов. Но для мобильного интернета проще всего подключить специальный тариф, созданный для детей. Например, у МТС есть “Нетариф Junior”, в котором уже предусмотрена блокировка нежелательного контента и доступ к полезным ресурсам вроде библиотеки МТС, музыке и другим сервисам, за безопасность которых родители могут не переживать. Кстати, здесь же есть бесплатная подписка на электронные учебники от издательства «Просвещение» для школьников с 1 по 11 класс.

Как мотивировать?

Правило “кнута и пряника”, как известно, на подростков действует больше в слове “пряник”, а вот одно из любимых родительских наказаний, отлучение от гаджетов, может обернуться не только страхом перед родителями, но и к стремлению заместить интернет чем-то другим. В случае с подростками нужно быть вообще вдвойне осторожными, ребятам и так нелегко пережить этот период.

Детям нужно внимание. Тогда и уроки они будут делать с удовольствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычно большинство ребят называет своим увлечением компьютерные игры, но их жанр, персонажи и сюжет может навести вас на правильную мысль. Например, если ребенок готов часами говорить про “Minecraft”, то его можно аккуратно подтолкнуть не только к изучению архитектуры, но и программированию. А автор этой статьи однажды так спорил с сыном, что мы вместе до ночи изучали по Википедии признаки, по которым можно обнаружить железную руду и каменный уголь, а интерес к урокам географии после этого заметно вырос!

А вообще, все специалисты сходятся во мнении, что с детьми, как бы это банально ни звучало, нужно больше проводить времени, хвалить и поддерживать во всех их начинаниях. Сегодня, в столь непривычных условиях, тяжело не только взрослым, но и детям. К счастью, современные технологии позволяют учиться и общаться не выходя из дома, нужно только быть внимательными друг к другу.