Свежие новости о «Крыльях Советов» на 20 октября 2021: итальянский агент рекомендует игроков самарцев «Спартаку», женская команда берет медали

Данил Пруцев (в центре) попал в поле зрения «Спартака». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в воскресенье обыграли «Нижний Новгород» и поднялись на восьмое место в РПЛ. Впереди серьезное испытание – выездная игра с ЦСКА. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 20 октября 2021.

Сарвели посвятил победу папе

«Крылья» обыграли «Нижний Новгород» со счетом 2:0. Победу самарцам принес дубль Владислава Сарвели. Герой встречи прокомментировал этот матч.

- Очень тяжелая была игра. Мы не могли сначала найти ключики, чтобы взломать оборону «Нижнего Новгорода», но постепенно начали проникающими передачами попадать за спину и контратаковать. В дальнейшем смогли забить два мяча и выиграть, - приводит слова Сарвели пресс-служба «Крыльев».

Рассказал нападающий самарцев и о том, кому посвятил свои голы и эту победу.

- Сегодня день отца. Эту победу я посвящаю своему папе, - сказал Владислав.

«Крылья» продают «космические» футболки

В матче с «Нижним» «Крылья» играли в специальных «космических» футболках. На джерси были именные нашивки, как у космонавтов, и шевроны. Акция приурочена к возвращению киноэкипажа художественного фильма «Вызов» с МКС.

Теперь футболки из этой лимитированной коллекции выставили на продажу. Стоят они дороже обычных – 9 900 рублей. Купить можно в интернет-магазине по 100% предоплате. С футболкой в комплекте идет автографы команды.

«Спартаку» рекомендовали купить игроков «КС»

Итальянский агент Франко Камоцци рекомендовал «Спартаку» купить зимой трех футболистов «Крыльев Советов». В этом списке Антон Зиньковский, Роман Ежов и Данил Пруцев, утверждает metaratings.ru.

Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко уже прокомментировал эту ситуацию. По его словам, массовой распродажи клуб устраивать не планирует. Кроме того, ни одного официального предложения по поводу покупки игроков в «Крылья» не поступало.

Женские «Крылья» стали третьими в 1 Лиге

Женская команда «Крылья Советов» закончила сезон в чемпионате 1 Лиги (второй в системе дивизионов российского женского футбола). Самарчанки стали третьими в турнире, где принимали участие 24 команды.

Волжанки могли стать первыми, но упустили победу за несколько минут до конца матча против «Химок-УОР». «Крылья» вели 2:1, но пропустили и сыграли 2:2. Эта ничья отбросила самарчанок на третье место.

- Немного расстроены, рассчитывали на золото, - сказал после матча тренер женских «Крыльев» Андрей Дементьев. - Но мы сказали игрокам: девчонки, вы молодцы, это отличный результат! В том году только пытались бороться, а в этом уже бронза чемпионата страны. Двигаемся вперед, к нашей цели – шагнуть в Суперлигу!

Чемпионами 1 Лиги стали футболистки московского «Строгино».