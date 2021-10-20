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Общество20 октября 2021 19:15

Погода в Самаре на конец рабочей недели 21-22 октября 2021: город ждет снега

В Самаре в ближайшие дни 21-22 октября 2021 будет холодная погода
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре ждут, когда будет снег

В Самаре ждут, когда будет снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре становится в середине недели стало холоднее. По данным, Приволжского УГМС, днем в ближайшие дни будет не теплее +9 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отрицательных значений.

Холодно стало, поскольку погоду в Поволжье сейчас определяет чередующиеся гребни антициклонов и фронтальные разделы атлантических циклонов. В результате в регион поступают холодные воздушные массы, что и приводит к похолоданию.

В ближайшие дни ожидается от 3 до 8 градусов тепла, а ночью местами по области будет до -5 градусов.

Не обойдется без осадков – ожидается дождь и мокрый снег. В прошедшие сутки по области местами шел небольшой дождь, а в Самаре даже выпал град. В редакцию «КП-Самара» присылали фото града из Зубчаниновки, а также сняли на видео первый снег.

В ближайшие сутки синоптики обещают еще и сильный ветер. В четверг, 21 октября, ожидают порывы до 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

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