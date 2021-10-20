«Чуть не умер в канаве и понял - хватит»: алкоголик из Самары рассказал, как пил 20 лет и что помогло ему бросить

Самарец смог побороть зависимость и начать новую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я пил, забивал, а потом снова пил. Это продолжалось до тех пор, пока не услышал за спиной голос «Паша, хватит!», - начать рассказывать историю, которая чуть не стоила Павлу Г. из Самары жизни, было очень сложно. Ведь часто такое просто хочется забыть и вычеркнуть из своей биографии.

Павлу сейчас 37 лет, в прошлом году у него родился первенец – маленький Максимка, а уже в новом 2022 году они с женой ждут малышку Елизавету. Казалось бы, образцовая семья, муж работает, жена дома с детьми, вроде как у всех. Однако есть у Павла свой «скелет в шкафу» - долгие годы алкоголизма и наркомании, а потом реабилитация в наркологическом диспансере. Павел очень хочет забыть все, что с ним происходило, ведь сейчас он начал жить заново. Специально для «КП-Самара» мужчина решил поделиться своей историей, чтобы помочь таким же, как был он, сделать правильный выбор.

«Ты слабак?»

В современном обществе, порой, о таком нельзя говорить вслух. Это то, с чем мы остаемся наедине с собой холодными вечерами, когда че старше становишься, тем больше начинаешь понимать, как глупо проживаешь свою единственную жизнь.

Павел вырос в обычной рабочей советской семье. Как у всех в 90-е годы, на праздники собирались большие компании родственников и друзей, раскладывали большой стол-книжку, выставляли закатанные салаты из баклажанов и огурцов, а во главе стола ставили бутылочку «беленькой». Так проходили все праздники в году, и на всех застольях присутствовали все поколения семьи.

- Я был мальчишкой, но хорошо помню все посиделки моих родителей. Не сказал бы, что они были «запойными», в общем, как все в то время – пили на праздники, но в меру. В 90-е всем было трудно, но все же праздники отмечались на то время с размахом. Я помню, как впервые узнал об алкоголе, мне было лет 6-7. Тогда отмечали мамин день рождения.

Помимо меня за столом был мой двоюродный брат и сестренка. Брат был старше, поэтому для нас с сестрой он был авторитетом во всем. После третьего тоста взрослые пошли на перекур на лестничную площадку, а мы остались следить за тем, чтобы кот не стащил со стола холодец. Тогда-то у моего брата и возникла безумная идея попробовать белую жидкость из рюмки.

Я сначала не соглашался, но его фраза «Ты что слабак?» добавила мне уверенности в себе. Сестра стояла на шухере, на случай, если родители и гости вернутся за стол, а мы с братом собрали в одну рюмку все недопитые на столе стопки. Я хотел доказать своему старшему брату, что тоже чего-то стою, поэтому вызвался пробовать первым. Детское горло обожгла ледяная жидкость, а после в груди резко потеплело. В голову ударило мгновенно, я немного пошатнулся. Брат похлопал меня по плечу и в этот момент вернулись родственники.

Школьная дискотека стала началом конца

Первое знакомство с алкоголем врезалось в мою память надолго. Я не мог описать, что я чувствовал в тот момент, но состояние меня напугало. Второй раз я попробовал алкоголь уже в 13 лет на школьной дискотеке. В тот раз вкус водки я уже распробовал окончательно и мне понравилось. Именно с того момента, как я думаю, я начал потихоньку скатываться на дно «синей ямы».

Мои родители развелись, когда мне было 16 лет. Я остался жить с матерью. Она тяжело переживала разрыв, поэтому начала много пить. Я часто ходил в магазин за добавкой для нее, все продавцы поблизости знали, от кого и зачем я пришел. Мне это играло на руку, ведь в любой момент мне продавали алкоголь, не спрашивая возраст. Я ушел со школы и поступил в техникум, но толком за все три года обучения я там не появлялся. Нашел после плохую компанию, с друзьями мы прогуливали пары и пили за гаражами. Я тогда считал себя самым крутым, девочки бегали за нами толпами. Я не понимал, что будущего у такой жизни нет, и продолжал быть таким. Мой день начинался с бутылки пива, а заканчивался стопкой водки. И так изо дня в день, вне зависимости от дня недели. Я пил, потому что все пили, потому что это поднимало авторитет, по крайней мере, мне так казалось тогда.

«Называли «ханыгой», а я и не возражал»

Годам к двадцати я понял, что алкоголь меня уже не вставляет, поэтому начал искать «эйфорию» в других веществах. Я слышал от старших товарищей про наркотики, но боялся. Однако когда мои друзья предложили «что-то полегче», я без раздумий согласился. Так в нашей компании помимо алкоголя появились травка, порошок и таблетки. Деньги на все эти «ништяки» появлялись буквально из ниоткуда – кто-то промышлял гоп-стопом, кто-то снимал колеса с автомобилей по ночам, кредиты в микрозаймах или нелегальные шабашки, но никогда это не были честно заработанные деньги. Мы весело проводили время, не думая о том, что будет дальше. А дальше был только туман без капли намека на счастье.

Алкоголь вместе с наркотиками одурманивал настолько, что я не помнил, как оказывался в том или другом месте. Часто случались провалы памяти во время каких-то мелких потасовок между компаниями. Я просыпался под каким-то забором с фингалом во весь глаз и разбитыми кулаками, и не мог вспомнить, что произошло. Меня называли обидным словом «ханыга», а я и не возражал. Я до сих пор не помню половину моей жизни в «синем» угаре, но честно и не хочется.

Время шло, кто-то из нашей большой компании завязал, нашел девушку, создал семью и больше мы не виделись, а кто-то попался с наркотиками или в драке и пошел по этапу. Я понял, что у меня два пути – либо пойти вслед за товарищами на нары, либо попробовать что-то изменить. К сожалению, я не смог сам принять решение, поэтому попросил помощи у единственного человека, который за все годы моей разгульной жизни от меня не отвернулся – у своей мамы.

«Я не считал себя больным»

В то время мама уже смогла справиться с депрессией после развода и перестала пить. Она много раз говорила мне, что нужно пройти лечение, но я не считал себя больным. Для меня это была молодость, которую, как мне сказали друзья по бутылке «нужно прожить на полную катушку». Но мне было уже тридцать, и не было никаких перспектив и даже намека на семейное счастье. Я хотел, чтобы у меня было также, как у родителей до развода, но не мог справиться с желанием уйти в «нирвану».

Мама нашла деньги, и меня привезли в реабилитационный центр. Пробыл я там не очень долго - сбежал. Не могу объяснить почему, может, испугался, что после центра я больше никогда не смогу «отключиться» от внешнего мира, больше не смогу почувствовать то тепло, разливающееся по горлу и груди и ударяющее в мозг. Я испугался, что мне нужно будет думать о завтрашнем дне. Я не хотел взрослеть, но меня пугала мысль о смерти в канаве и тюрьме.

Я вернулся к прежней жизни, нашел новых «друзей» возле рюмочной во дворе. С утра до ночи я был там, я пил до состояния овоща. Иногда собутыльники буквально приносили меня в квартиру к матери, а один раз я проснулся под чьим-то забором. Вся моя одежда была мокрой и грязной, а лицо и руки вымазаны в крови. Смутно я помнил, что произошло. Накануне вечером к бару подошли не местные, завязался разговор на повышенных тонах. Я ударил первым, его удар пришелся мне в нос, и я упал. От количества выпитого встать самостоятельно не получалось, а мой оппонент, не имея чести, добивал лежачего меня уже ногами. Дальше темнота, я потерял сознание.

Я еле добрался домой, были сломаны ребра и разбито лицо. Мама, встретив меня в таком виде, чуть не упала в обморок. Вызвали скорую. В больнице меня привели в порядок и поставили систему, чтобы вывести токсины от алкоголя из крови. Мама была со мной все это время. Я слышал, как она подошла к моей кровати и сквозь слезы прошептала «Паша, хватит!». После того, как я немного пришел в себя, врач подошел ко мне и положил на стол визитку нарколога. Он сказал, что принять решение я должен сам.

После выписки я вернулся домой. Некоторое время меня вообще не тянуло выпить или покурить. Я подумал, что смогу сам со всем справиться. Однако я ошибался, уже вскоре началась невыносимая ломка. Моя мама закрывала меня в квартире и не выпускала, у меня начинались вспышки агрессии. Несколько раз на мои крики приезжали полицейские, но мама всегда выгораживала меня. Она верила в то, что нужно чуть-чуть потерпеть и все пройдет. Но не проходило, а становилось только хуже. В один из дней я понял, что не хочу жить, потому что не могу ничего изменить.

Жизнь разделилась на до и после

После неудачной попытки самоубийства, я вдруг случайно наткнулся на визитку, которую мне дал врач. В тот момент в мою голову «стрельнуло», и я осознал, что это действительно единственный выход и я серьезно болен. После нескольких месяцев пребывания в центре я начал смотреть на жизнь по-другому. Пусть и поздно - мне было тогда 33 года. Моя жизнь разделилась на до и после. Какое-то время понадобилось, чтобы пройти обучающие курсы и устроится на работу. Позже мы познакомились с моей женой. Она знает о моей прошлой жизни, но никогда не напоминает мне о том страшном времени, за что я ей благодарен.

Павел не пьет более 5 лет. По его словам, у него возникло отвращение к спиртному и к тем, кто им злоупотребляет. Семья из Самары часто ездит отдыхать на пляж, а зимой катаются на лыжах. Недавно мужчина восстановился на заочном факультете в техникуме, а в дальнейшем планирует получать высшее образование, чтобы добиться карьерного роста. Павел своим примером показывает, что в любом возрасте можно перевернуть свою жизнь и начать все с чистого листа, главное – захотеть это сделать.