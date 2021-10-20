Страшный пожар в многоквартирном доме в Самаре 20 октября 2021: последние новости, причины и пострадавшие

В Самаре произошел пожар в девятиэтажке. Фото - скриншот

В Самаре в среду, 20 октября 2021 года, произошел крупный пожар в жилом девятиэтажном доме на Ново-Садовой, 30.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:58. Возгорание произошло на верхних этажах, горели балконы с 6-го по 9-й этаж, а также квартиры на 7,8 и 9 этажах.

В 15:34 объявлена локализация пожара на площади в 250 квадратных метров, в 16:37 - ликвидация открытого горения.

На ликвидации пожара работают 133 человека и 40 единиц техники.

Из горящего дома эвакуировано 45 человек, из них 15 детей. В результате пожара погиб 1 человек 1970 года рождения.

Как рассказали местные местные жители, загорелась квартира, после чего огонь перекинулся на балкон.

По словам жильцов дома, в квартире, где произошел пожар, живет пожилая женщина, которая злоупотребляла спиртным. Жильцы не исключают, что в момент, когда начался пожар, она могла распивать спиртные напитки вместе со своей знакомой, с которой якобы сожительствовала.

Как сообщили в МЧС региона, пожар полностью ликвидирован в 17:42. По факту смерти на пожаре женщины 1970 года проводится проверка, сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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