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Общество20 октября 2021 17:45

Для самых сладких снов: постельное белье – всего за 1 рубль в «Галамарте»

Акция продлится один день, не пропустите воспользоваться выгодным предложением
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Для самых сладких снов: постельное белье – всего за 1 рубль в «Галамарте». Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Для самых сладких снов: постельное белье – всего за 1 рубль в «Галамарте». Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

23 октября в магазинах «Галамарт» будет действовать акция: любой второй товар из категории «постельное белье» - всего за 1 рубль! Есть, что выбрать для себя и в подарок близким.

Удобно, когда под рукой есть не только комплекты белья, но и отдельные предметы: наволочки, пододеяльники или простыни. Они могут быть и в одном стиле, и в разных цветах, ярких или спокойных оттенках.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Важное преимущество постельного белья в магазинах «Галамарт» – ткань, которая не тускнеет и выдерживает многократные стирки, хорошо сохраняет форму и незначительно мнется.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Взять качественные вещи всего за 1 рубль – это как сделать настоящий подарок самому себе! И с уверенностью можно сказать, что такое постельное белье будет радовать вас не один год.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

В народном магазине есть также пледы и уютные покрывала, подушки и одеяла, занавески и разные кухонные мелочи – прихватки и фартуки. Очень часто в «Галамарте» проводятся акции и на другие товарные направления – а всего это более 7 000 товаров для дома. На весь ассортимент действуют очень доступные цены, а дополнительно можно следить за выгодными предложениями, чтобы ничего не пропустить.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

*Акция «Второй товар за 1 рубль на постельное белье» действует 23 октября 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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Комплект постельного белья «Шафрэ» ТМ PROVANCE (Арт. 421-272, 421-273, 421-274)
Комплект постельного белья «Шафрэ» ТМ PROVANCE (Арт. 421-272, 421-273, 421-274)
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БИЗНЕС-ПРЕСС