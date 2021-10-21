Дополнительные нерабочие дни в Самарской области в 2021 году: с какого числа их могут ввести, что будет работать

В Самаре снова могут вернуть жесткие ограничения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области планируют ввести дополнительные выходные помимо тех, которые указом президента страны определены в ноября.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, который устанавливает выходные дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Это сделано из-за сложившийся сложной обстановки с коронавирусом, когда ежедневно фиксируется большое количество новых заболевших.

Как отмечается в документе, регионы могут сами вводить дополнительные выходные, учитывая обстановку на своих территориях.

Так, в Москве уже ввели собственные ограничения. Выходные там начнутся с 28 октября, при этом устанавливается много ограничений, схожих с теми, что были в 2020-м году в период всеобщей самоизоляции.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией по коронавирусу, в числе которых и Самарская область. Она отметила, что нынешних ограничительных мер в стране недостаточно для нормализации ситуации и предложила развивать практику использования QR-кодов.

В Самарской области практически ежедневно фиксируют очередные максимальные значения по количеству заразившихся, в четверг, 21 октября, коронавирус нашли у 937-ми человек.

Из-за роста количества заразившихся, в регионе уже вводили новые ограничительные меры. Так, в спортзалы, фитнес-центры, в театры и на концертные площадки пускают только по QR-кодам, справкам о вакцинации или справкам о перенесенном заболевании, аналогичным образом работают фуд-корты. Также заблокированы транспортные карты для непривитых пожилых старше 65 лет, что вызвало недовольство у граждан.

Сейчас в регионе хотят ввести дополнительные выходные. Подготовить соответствующее постановление губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить предложения о сроках нерабочих дней, а также определить, какие предприятия продолжат работу.

В Москве будут работать только продуктовые магазины и аптеки, в школах и детских садах объявят каникулы, для дошкольников организуют дежурные группы, вузы будут функционировать дистанционно. В театры и музею допускают не более 50% от вместимости зрительного зала, массовые мероприятия пройдут по согласованию с Роспотребнадзором.

Не исключено, в Самарской области введут аналогичные меры уже уже с 25 ноября, тогда же могут начаться выходные.

В указе президента отмечается, что выходные вводятся с сохранением заработной платы.

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