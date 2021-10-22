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Общество22 октября 2021 16:25

«У всех есть мой номер»: финалист «Народного участкового» из Самары рассказал, как заслужил доверие людей

Олег Романов обслуживает административный участок на Металлурге и каждый день интересуется у жителей, какие проблемы им нужно помочь решить
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Олег Романов получил больше всего симпатий от жителей Самарской области на этапе регионального голосования

Олег Романов получил больше всего симпатий от жителей Самарской области на этапе регионального голосования

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

1 ноября на сайте kp.ru стартует финал конкурса «Народный участковый 2021», который организован МВД России и «Комсомольской правдой». Победителем регионального этапа в Самарской области стал участковый уполномоченный отдела полиции № 1, что в Кировском районе, Олег Романов. Он получили наибольшее количество голосов от жителей губернии и теперь будет бороться за победу на федеральном уровне. Олега рассчитывает, что и здесь получит поддержку земляков. Журналисты «КП-Самара» пообщались с полицейским и узнали о самых интересных случаях из его практики и не только.

О том, как решил стать участковым

- Участковым я работаю с 2018 года. Закончил Аэрокосмический университет, получил звание лейтенанта запаса на военной кафедре. Подумывал устроиться в правоохранительные органы. Случилось это после того, как однажды мне самому понадобилась помощь полицейских. У меня украли сумку с документами и деньгами. Оперуполномоченный Самарского района помог мне в этой ситуации. Сумка нашлась — с деньгами, документами. В тот же момент сотрудник мне показал объявление, что набирают людей на службу — в оперативный отдел и в участковые. Приехав в Управление МВД России по городу Самаре я пообщался по поводу устройства. Мне посоветовали начать с должности участкового. Я не сомневался — помогать людям очень приятно.

О том, как отнеслись близкие к выбору профессии

- Никто из моих близких в правоохранительных органах не работал. Конечно, меня поддержали, родные горды мной. Никто не испугался. Но мама все время спрашивает — не опасно ли там.

О попадании на конкурс «Народный участковый 2021» и своем участке

- Я слышал о нем и раньше. Коллеги с моего отдела представляли его в прошлом и позапрошлом годах. Я был выдвинут начальником отделения участковых уполномоченных полиции своего отдела, так как достиг высоких результатов в служебной деятельности. Думаю, сыграло еще и то, что я хорошо общаюсь с жителями района, со старшими по домам, все меня знают, у всех есть мой номер телефона, обращаются. Стараюсь всем помочь.

Участок у меня не очень большой. На Металлурге квадрат — проспект Юных Пионеров, улица Металлистов, проспект Металлургов и улица Каховская. Большинство там — коммунальные квартиры и двухэтажные дома. Спальный район, обстановка в целом спокойная, но, конечно, есть проблемы, с которыми приходится работать.

О том, по какому поводу чаще всего обращаются граждане

- Как правило, чаще всего обращаются на почве семейно-бытовых конфликтов. Бывает, что-то кто-то выпивает. В основном трудности такого плана. Работаю с ними, разбираюсь, делаю все, чтобы помочь людям. Прихожу к людям домой, провожу с ними профилактические беседы.

Реакция у тех, к кому приходишь, это почти всегда удивление — почему к нам пришел сотрудник полиции? Они думают, что ничего не нарушают. Но я все объясняю.

Участковый работает в Кировском районе Самары

Участковый работает в Кировском районе Самары

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Также нередко приходят жалобы о нарушении тишины в ночное время. На крики, музыку громкую. Собираю информацию, опрашиваю соседей и владельцев жилплощади и отправляю материалы в административную комиссию Кировского района, где уже принимают решение о привлечении людей к ответственности. По итогу нарушители получают штрафы и понимают, что шуметь нельзя.

Еще на моем участке бывают сообщения о преступлениях, например, о кражах мелких в магазинах. Я, как участковый, принимаю участие в составе группы в расследовании всех преступлений на административном участке.

О том, как часто приходится совершать обход участка

- Обход административного участка провожу ежедневно. Вместе с коллегами приступаем к этому после совещания у начальника, когда он доводит до нас все ориентировки и мы получаем новые заявления от граждан. В первую очередь работаем с ними во время обхода и параллельно общаемся с гражданами, спрашиваем у бабушек, дедушек, какие проблемы у них возникают, может кто-то шумит, еще что-то — и разбираемся в проблемах, которые возникают.

О самой необычной жалобе

- Есть граждане, которые с весьма необычными просьбами обращаются. Одной бабушке мы посоветовали поставить квартиру под охрану. Она постоянно жаловалась, что у нее крадут вещи. По словам пенсионерки, к ней приходит неизвестная женщина, собирает вещи по пакетам, ставит их в прихожей, но не выносит. Неоднократно приезжали к ней домой, следов проникновения в квартиру ни через окно, ни через дверь не было, но вещи стояли при входе в пакетах.

Мы подумываем, что там женщина-похитительница вымышленная. Описать ее хозяйка не может. Бывало даже, что в дневное время мы с коллегой сидели у нее, пили чай, дожидались, потому что она предполагала, что та придет. Ничего и не произошло.

Сейчас у нее железная дверь и тревожная кнопка, с помощью которой она может вызвать сотрудников Росгвардии. На протяжении полугода от нее жалоб не слышно.

О самых запоминающихся людях

- Таких, на самом деле, много. Недавно поступила жалоба на то, что на протяжении недели на связь не выходит бабушка. Тревогу забили ее соседи. Они рассказали, что только кошки в квартире мяукают днем и ночью, а пенсионерка никак не дает о себе знать. Я неоднократно приходил по указанному адресу. Двень никто не открывал. Хорошо, что квартира на первом этаже. Посмотрел в окно, бабушки там не было, кошки просто мяукали.

Участковый работает в Кировском районе Самары

Участковый работает в Кировском районе Самары

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Проблема решилась сама собой. Бабушка вернулась через неделю. Оказалось, что она забыла про своих кошек и уехала на дачу. На самом деле, приятно, когда соседи проявляют бдительность и так заботятся о престарелой соседке.

О самой первой жалобе, с которой пришлось работать

- Насколько я помню, это была жалоба по поводу шума. Молодой человек неоднократно шумел в ночное время. Я как молодой сотрудник со всей ответственностью отнесся к обращению заявителей, выполнил все необходимые действия, опросил всех соседей, чтобы подтвердить жалобу, и отправил информацию в администрацию для привлечения нарушителя к ответственности. После моего визита он понял, что шуметь в ночное время нехорошо. Таких жалоб больше не поступало.

Конечно, бывает и так, что жалобы не подтверждаются. Как-то гражданин жаловался на магазин на первом этаже жилого дома, говорил, что там шум в ночное время. Опросил соседей — их ничего не беспокоило, никакого шума они не слышали. Более того, там и магазин работает до 22 часов.

О том, угрожала ли опасность во время работы

- Случаи такие были. Хорошо, что я ни разу не применял огнестрельное оружие. Но нас обучают приемами самообороны, которыми мы при необходимости пользуемся. Однажды от дежурного поступило сообщение о том, что на улице происходит конфликт. Когда вместе с коллегами попытались задержать зачинщика, он стал нас оскорблять, угрожать, оказывать неповиновение. Нам пришлось применить спецсредства — наручники — чтобы ограничить его передвижения. Этого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

О работе в выходные

- Мы всегда готовы выйти на службу. Работаем и в дневное, и в ночное время, и в выходные дни при необходимости. Участковый выезжает на все происшествия на своем участке. Моя задача — оказать сотрудникам уголовного розыска содействие в выявлении граждан, проживающих в близлежащих к месту преступления домах. Например, ранее судимых. Потому что кто, как не участковый знает на своем участке, где проживает человек, который мог совершить преступление.

О раскрытии преступлений

- Иногда мы сами раскрываем преступления. Недавно был случай в ТЦ в Кировском районе. С местной администрацией осуществлялся выход, во время которого я заметил женщину, очень быстро выходившую из супермаркета. Запищали антикражные ворота. Я направился в ее сторону, она начала убегать. После порядка 50 метров преследования я ее остановил. Выяснилось, что она пыталась похитить продукты питания. На нее было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Также мы участвуем в раскрытии более тяжких дел, оказываем содействие оперативникам.

О поисках без вести пропавших

- Иногда участковым поступают заявления, что пропал сын, дочь, мама ушла. Мы по ним работаем. Недавно поступило заявление от женщины, что пропала ее мать преклонного возраста, которая страдает провалами в памяти. Собрали всю необходимую информацию, опросили соседей, незамедлительно составили ориентировку и передали ее в дежурную часть. Я же продолжил розыск на своем участке. Примерно через три часа ее нашли на другом конце города. Она просто шла по дороге.

О благодарности жителей

- Подарки мне не дарили. Чаще всего это словесная благодарность. Бабушки еще всегда чаем напоят. Добрые слова, улыбка — все это очень приятно.

Об ожиданиях от конкурса

- Буду стараться победить. Надеюсь, что Самара и Самарская область поддержат меня в конкурсе.

Голосование стартует 1 ноября 2021 года. Продлится оно до 10 ноября. Отдать свой голос за Олега Романова можно будет на сайте kp.ru. Награждение победителей пройдет в канун Дня участкового, который отмечают 17 ноября.

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