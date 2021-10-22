«У всех есть мой номер»: финалист «Народного участкового» из Самары рассказал, как заслужил доверие людей

Олег Романов получил больше всего симпатий от жителей Самарской области на этапе регионального голосования Фото: ГУ МВД России по Самарской области

1 ноября на сайте kp.ru стартует финал конкурса «Народный участковый 2021», который организован МВД России и «Комсомольской правдой». Победителем регионального этапа в Самарской области стал участковый уполномоченный отдела полиции № 1, что в Кировском районе, Олег Романов. Он получили наибольшее количество голосов от жителей губернии и теперь будет бороться за победу на федеральном уровне. Олега рассчитывает, что и здесь получит поддержку земляков. Журналисты «КП-Самара» пообщались с полицейским и узнали о самых интересных случаях из его практики и не только.

О том, как решил стать участковым

- Участковым я работаю с 2018 года. Закончил Аэрокосмический университет, получил звание лейтенанта запаса на военной кафедре. Подумывал устроиться в правоохранительные органы. Случилось это после того, как однажды мне самому понадобилась помощь полицейских. У меня украли сумку с документами и деньгами. Оперуполномоченный Самарского района помог мне в этой ситуации. Сумка нашлась — с деньгами, документами. В тот же момент сотрудник мне показал объявление, что набирают людей на службу — в оперативный отдел и в участковые. Приехав в Управление МВД России по городу Самаре я пообщался по поводу устройства. Мне посоветовали начать с должности участкового. Я не сомневался — помогать людям очень приятно.

О том, как отнеслись близкие к выбору профессии

- Никто из моих близких в правоохранительных органах не работал. Конечно, меня поддержали, родные горды мной. Никто не испугался. Но мама все время спрашивает — не опасно ли там.

О попадании на конкурс «Народный участковый 2021» и своем участке

- Я слышал о нем и раньше. Коллеги с моего отдела представляли его в прошлом и позапрошлом годах. Я был выдвинут начальником отделения участковых уполномоченных полиции своего отдела, так как достиг высоких результатов в служебной деятельности. Думаю, сыграло еще и то, что я хорошо общаюсь с жителями района, со старшими по домам, все меня знают, у всех есть мой номер телефона, обращаются. Стараюсь всем помочь.

Участок у меня не очень большой. На Металлурге квадрат — проспект Юных Пионеров, улица Металлистов, проспект Металлургов и улица Каховская. Большинство там — коммунальные квартиры и двухэтажные дома. Спальный район, обстановка в целом спокойная, но, конечно, есть проблемы, с которыми приходится работать.

О том, по какому поводу чаще всего обращаются граждане

- Как правило, чаще всего обращаются на почве семейно-бытовых конфликтов. Бывает, что-то кто-то выпивает. В основном трудности такого плана. Работаю с ними, разбираюсь, делаю все, чтобы помочь людям. Прихожу к людям домой, провожу с ними профилактические беседы.

Реакция у тех, к кому приходишь, это почти всегда удивление — почему к нам пришел сотрудник полиции? Они думают, что ничего не нарушают. Но я все объясняю.

Участковый работает в Кировском районе Самары Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Также нередко приходят жалобы о нарушении тишины в ночное время. На крики, музыку громкую. Собираю информацию, опрашиваю соседей и владельцев жилплощади и отправляю материалы в административную комиссию Кировского района, где уже принимают решение о привлечении людей к ответственности. По итогу нарушители получают штрафы и понимают, что шуметь нельзя.

Еще на моем участке бывают сообщения о преступлениях, например, о кражах мелких в магазинах. Я, как участковый, принимаю участие в составе группы в расследовании всех преступлений на административном участке.

О том, как часто приходится совершать обход участка

- Обход административного участка провожу ежедневно. Вместе с коллегами приступаем к этому после совещания у начальника, когда он доводит до нас все ориентировки и мы получаем новые заявления от граждан. В первую очередь работаем с ними во время обхода и параллельно общаемся с гражданами, спрашиваем у бабушек, дедушек, какие проблемы у них возникают, может кто-то шумит, еще что-то — и разбираемся в проблемах, которые возникают.

О самой необычной жалобе

- Есть граждане, которые с весьма необычными просьбами обращаются. Одной бабушке мы посоветовали поставить квартиру под охрану. Она постоянно жаловалась, что у нее крадут вещи. По словам пенсионерки, к ней приходит неизвестная женщина, собирает вещи по пакетам, ставит их в прихожей, но не выносит. Неоднократно приезжали к ней домой, следов проникновения в квартиру ни через окно, ни через дверь не было, но вещи стояли при входе в пакетах.

Мы подумываем, что там женщина-похитительница вымышленная. Описать ее хозяйка не может. Бывало даже, что в дневное время мы с коллегой сидели у нее, пили чай, дожидались, потому что она предполагала, что та придет. Ничего и не произошло.

Сейчас у нее железная дверь и тревожная кнопка, с помощью которой она может вызвать сотрудников Росгвардии. На протяжении полугода от нее жалоб не слышно.

О самых запоминающихся людях

- Таких, на самом деле, много. Недавно поступила жалоба на то, что на протяжении недели на связь не выходит бабушка. Тревогу забили ее соседи. Они рассказали, что только кошки в квартире мяукают днем и ночью, а пенсионерка никак не дает о себе знать. Я неоднократно приходил по указанному адресу. Двень никто не открывал. Хорошо, что квартира на первом этаже. Посмотрел в окно, бабушки там не было, кошки просто мяукали.

Участковый работает в Кировском районе Самары Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Проблема решилась сама собой. Бабушка вернулась через неделю. Оказалось, что она забыла про своих кошек и уехала на дачу. На самом деле, приятно, когда соседи проявляют бдительность и так заботятся о престарелой соседке.

О самой первой жалобе, с которой пришлось работать

- Насколько я помню, это была жалоба по поводу шума. Молодой человек неоднократно шумел в ночное время. Я как молодой сотрудник со всей ответственностью отнесся к обращению заявителей, выполнил все необходимые действия, опросил всех соседей, чтобы подтвердить жалобу, и отправил информацию в администрацию для привлечения нарушителя к ответственности. После моего визита он понял, что шуметь в ночное время нехорошо. Таких жалоб больше не поступало.

Конечно, бывает и так, что жалобы не подтверждаются. Как-то гражданин жаловался на магазин на первом этаже жилого дома, говорил, что там шум в ночное время. Опросил соседей — их ничего не беспокоило, никакого шума они не слышали. Более того, там и магазин работает до 22 часов.

О том, угрожала ли опасность во время работы

- Случаи такие были. Хорошо, что я ни разу не применял огнестрельное оружие. Но нас обучают приемами самообороны, которыми мы при необходимости пользуемся. Однажды от дежурного поступило сообщение о том, что на улице происходит конфликт. Когда вместе с коллегами попытались задержать зачинщика, он стал нас оскорблять, угрожать, оказывать неповиновение. Нам пришлось применить спецсредства — наручники — чтобы ограничить его передвижения. Этого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

О работе в выходные

- Мы всегда готовы выйти на службу. Работаем и в дневное, и в ночное время, и в выходные дни при необходимости. Участковый выезжает на все происшествия на своем участке. Моя задача — оказать сотрудникам уголовного розыска содействие в выявлении граждан, проживающих в близлежащих к месту преступления домах. Например, ранее судимых. Потому что кто, как не участковый знает на своем участке, где проживает человек, который мог совершить преступление.

О раскрытии преступлений

- Иногда мы сами раскрываем преступления. Недавно был случай в ТЦ в Кировском районе. С местной администрацией осуществлялся выход, во время которого я заметил женщину, очень быстро выходившую из супермаркета. Запищали антикражные ворота. Я направился в ее сторону, она начала убегать. После порядка 50 метров преследования я ее остановил. Выяснилось, что она пыталась похитить продукты питания. На нее было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Также мы участвуем в раскрытии более тяжких дел, оказываем содействие оперативникам.

О поисках без вести пропавших

- Иногда участковым поступают заявления, что пропал сын, дочь, мама ушла. Мы по ним работаем. Недавно поступило заявление от женщины, что пропала ее мать преклонного возраста, которая страдает провалами в памяти. Собрали всю необходимую информацию, опросили соседей, незамедлительно составили ориентировку и передали ее в дежурную часть. Я же продолжил розыск на своем участке. Примерно через три часа ее нашли на другом конце города. Она просто шла по дороге.

О благодарности жителей

- Подарки мне не дарили. Чаще всего это словесная благодарность. Бабушки еще всегда чаем напоят. Добрые слова, улыбка — все это очень приятно.

Об ожиданиях от конкурса

- Буду стараться победить. Надеюсь, что Самара и Самарская область поддержат меня в конкурсе.

Голосование стартует 1 ноября 2021 года. Продлится оно до 10 ноября. Отдать свой голос за Олега Романова можно будет на сайте kp.ru. Награждение победителей пройдет в канун Дня участкового, который отмечают 17 ноября.