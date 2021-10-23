Чем опасней, тем хайповей: как молодежь сходит с ума из-за лайков и что с этим делать

Приложение захватило весь мир и заставило людей совершать необдуманные поступки ради популярности Фото: Наталья АРТЯКОВА

В погоне за лайками поклонники социальных сетей ложатся под машины, мочатся в штаны и танцуют на козырьках подъездов. Когда это перестает быть нормальным и можно ли помочь подсевшему на тренды подростку? Разбирались со знатоками по хайпу и психологом

30 лет назад прохожие при виде парня, обливающего себя лимонадом из бутылки на улице, вызвали бы психушку. Сейчас только пожмут плечами – ясное дело, блогер, трендовое видео снимает. Чего только не придумывают современные тик-токеры ради взрывной популярности: откручивают колпачки от автошин, танцуют на козырьке высотки, балуются с огнетушителями, облизывают унитаз и обливают прохожих молоком. В Самаре недавно пожаловались на ребят, которые перебегают дорогу перед машиной. А около Перми школьницы ради лайков сожгли ферму. Причем родители часто ничего не знают о милых забавах начинающих блогеров. А те за попадание в «реки» (список рекомендаций – прим. редакции) готовы рискнуть головой и денежками взрослых. Можно ли стать по-настоящему популярным, просто подражая кому-то и правда ли, что никогда такого не было и вот опять?

Тренды ради лайков

Весь тик-ток живет трендами. Кто-то один снимает видео с последовательностью действий, которая другим кажется интересной и начинается соревнование: кто сделает круче.

Тренд по сериалу "Игра Кальмара" быстро пришел в массы, но также и быстро забылся Фото: принтскрин видео.

- Вот недавно появился тренд – называется, помочись в штаны. Это уже слишком, не все возьмутся повторять, хотя понятно, что там бутылка какая-то. А потом завирусился тренд по корейскому сериалу «Игра в кальмара». Суть челленджа в том, чтобы делать из сахарного сиропа сладкие соты и вырезать фигурки различных форм. Вот он уйдет быстрее – как только люди перестанут смотреть и обсуждать сериал, - говорит Денис @yourden4ik. У него в тик-токе около 50 тыс подписчиков и он клянется, что никогда не делал ничего опасного.

- Моя фишка юмор. А вообще некоторые видео можно даже считать полезными. Вот с этими сотами люди научились готовить леденцы из сахара, как бабушки делали. Или еще есть видео, где показывают, как освободиться из плена, дать отпор кому-то, учатся танцевать или рисовать. Что в этом плохого?

Популярность для серых мышек

Впрочем, плохое есть. Увы, но расходятся в тик-токе отнюдь не только самые милые видео. Увы, но это отличная платформа для самовыражения не самых психически здоровых людей. Также сюда приходят жесткие и даже агрессивные шутки. Например, это якобы подшучивания над своей второй половинкой: выдергивания стула из-под человека, удары по лицу, обливания напитками. Все подстраивается как случайность.

Есть и реально опасные вещи. Например, в США не так давно завирусился тренд, когда двое участников договариваются с третьим, который чаще всего не подозревает о подставе, синхронно прыгнуть. В тот момент, когда незнающий человек прыгает, те двое подсекают ему ноги. Человек, потеряв равновесие, падает. В лучшем случае, этот челлендж выполняется на батуте, но есть случаи, когда подростки устраивают такие розыгрыши на жестком полу. В итоге человек падает и получает травмы, известно даже о летальных случаях после неудачного приземления на бетонный пол.

Обливание пепсиколой на морозе, хождения по скользкой крыше, опасные скачки под авто – все это попытки любой ценой набрать лайки.

- Тик-ток дал всем ощущение, что стать популярным легко. Не обязательно уметь прикольно шутить, быть умным, чего-то стоить. Можно снимать глупости, рисковать не по делу – и получать свои просмотры. Но хайп на опасности – это единоразовая акция. Сглупил, все посмотрели, посмеялись и забыли. Конечно, на какое-то время можно привлечь внимание, но постоянную аудиторию не соберешь, - рассказывает Климентий @myferk.

Один из самых популярных трендов в Тик Ток - одинаковые танцы под одну и ту же песню Фото: принтскрин видео.

Нас блокируют, но мы не сдаемся

Климентий, у которого сейчас 500 тысяч подписчиков, рассказывает и еще об одной ловушке: он именно так из-за пустого риска, потерял миллионный аккаунт.

- Этот случай мне показал, что пустой хайп – это разовое дело. У платформы есть правило, когда удаляют провокационные или побуждающие к травмоопасным действия ролики, а сами аккаунты банят навсегда, - рассказывает Климентий. Вот только по его же словам, вся эта модерация работает не так быстро, как хотелось бы. Например, когда в соцсети расползались ролики с датой – вроде как подстрекающие подростков к самоубийству – их банили мгновенно. А вот видеоконтент с травмоопасными действиями часто остается.

- Но когда мне говорят, что все это появилось только сегодня, мне смешно. Отец сам рассказывал, как в детстве прыгал по крышам гаражей и бегал по проламывающемуся льду. Просто сейчас все это можно снять на видео. Но я уверен, что это быстро теряет популярность, никому не интересно смотреть на сотни глупых роликов, и сейчас все больше ценят оригинальный контент. Так что именно этому и надо учиться, - говорит Денис.

Слово психологу

Нина Ковалюнас, доцент кафедры психологии

Как бы не злились родители на то, что дети занимаются глупостями, во всей этой игре в подражания в тик-токе нет ничего нового! Вспомните, как в детстве все делали такую же стрижку, как актер популярного сериала. А девочки начинали ходить «русалочьей» походкой. А как подражали лидерам класса или самым популярным девочкам/ мальчикам в школе?

В общем, ничего нового не придумано. Просто масштабы подражаний и сравнений себя со сверстниками меняются. Да, в тик-токе много инструментов, которые позволяют подросткам реализовать свои потребности в творчестве, в самореализации и самоактуализации, но в то же самое время – это возможность получения «быстрой популярности», «быстрого кайфа» от известности, узнаваемости и т.п.

Ради славы и хайпа мужчины готовы примерять на себя роль женщин и наоборот Фото: принтскрин видео.

Заменить Тик Ток можно более глубокими и формализованными формами деятельности - участием в конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Однако такое участие предполагает отбор, по определенным критериям, как правило, время и правила участия. В Тик Ток же любой участник - сам - себе режиссер, задающий и правила, и формат игры. Кстати и игры (сюжеты для видео) участники выбирают сами.

Мнение педагога

Анна Липатова, учительница русского языка и литературы

- Я «за» тик-ток. Это очень здорово, что дети со школы учатся делать ролики, правильно снимать видео, монтировать. Нам этого всегда очень не хватало. Я сама там, делаю интересные видео по теме урока и мои ребята с удовольствием их смотрят. И с детьми придумываем интересные сценарии для съемок: я хочу показать им, что лайки может принести не только всякая самоубийственная глупость. Да и всякий хайп в жизни не пригодится, а вот умение работать с медиаконтентом – точно понадобится.

Что делать, если подросток «опасно» утонул в тик-токе

- Главное, не отнимайте гаджеты и не блокируйте аккаунт,

- Займитесь съемкой роликов вместе. В тик-токе очень много видео, которые делают дети и родители. Не стесняйтесь быть немного смешным. Подросток поймет, что выделиться можно и чем-то другим, кроме как обливанием на морозе и прыжками по крышам,

- Вместе почитайте интересные инструкции для съемок, поищите необычные форматы. И с подростком сблизитесь, и сами много нового узнаете,

- Рассказывайте о тех глупостях, которые вы делали в детстве. Пусть подростку это не кажется чем-то особенным. Во всем можно провести параллели. Не обязательно ждать, что все дети кинутся повторять кровавые действия из «Игры в кальмара», например, ведь подростки 90-х не подражали убийце из «Кошмара на улице вязов». Зато играли в Сашу Белого из Бригады. Пусть ваш ребенок поймет, что вы были таким же, как он. И пережили все это. А значит, вперед – все только хорошее.

- И как бы банально это не звучало, почитайте вместе выдержки из уголовного кодекса, обсудите примеры тех, кто ради хайпа сел в тюрьму или оказался в больнице, объясните, почему им не сошли проступки с рук. И предложите сначала вместе обдумывать какие-то кажущиеся крутыми идеи. Может быть, они будут менее опасными, если делать их вместе? Может, можно придумать нетравматичный вариант забавы? Просто объясните, что быть инвалидом или мертвым – совсем не круто. Ведь тогда и лайками насладиться будет некому.

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