О реализации проекта исторического поселения в Самаре рассказали на градостроительном совете

Вопросы исторического поселения на градсовете обсуждают регулярно Фото: Лариса СТЕПАНОВА

21 октября в Самаре прошло заседание двух секций областного Градостроительного совета. Оно было посвящено ситуации с проектом реновации территории исторического поселения, которое в последнее время вызывает немало вопросов у неравнодушных горожан. И.о. первого заместителя министр строительства – главного архитектора Самарской области Владимир Спиридонов рассказал, на какой стадии сейчас находится проект исторического поселения и что мешает ему заработать в полной мере.

«Тотальные ограничения не нужны»

Как рассказал Владимир Спиридонов, вопросы исторического поселения сообщество архитекторов обсуждает регулярно. Сейчас работа ведется по четырем главным направлениям. В первую очередь это окончательное оформление самого исторического поселения. Хотя само постановление о присвоении статуса и его границах уже есть, но, чтобы режим заработал, нужны утвержденные единые зоны охраны, градостроительные регламенты, утвержденный перечень ценных градоформирующих объектов. Ни того, ни другого пока нет.

- Проект градостроительных регламентов был подготовлен в 2019 году, однако не был утвержден, так как вошел в противоречие с существующими градостроительными документами Самары. Поэтому потребовалась разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН), расположенных в границах исторического поселения, - рассказал и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев. – Для ревизии данного проекта была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации Самары, правительства Самарской области, профессионального сообщества и общественности. Весь 2021 год мы готовили эту информацию, прошли каждый участок, изучили каждый объект, искали компромиссные решения. Сейчас они готовы, внесены в проект и проходят историко-культурную экспертизу. После этого их также должны утвердить в федеральном министерстве культуры. Мы рассчитываем, что в течение полугода этот процесс завершится.

Владимир Спиридонов подчеркнул: важно не просто принять регламенты – важно, чтобы они работали.

- Наша задача – не получить один большой запрет на развитие территории, один большой памятник, а очень аккуратно проанализировать каждый участок и возможности его развития, - отметил он. – Именно поэтому первый проект регламентов был нерабочим и потребовалась его корректировка.

Защита от сноса

Участники градсовета поинтересовались также ситуацией с ценными градоформирующими объектами (ЦГФО) – застройкой, которая призвана сохранить атмосферу старого города в историческом центре. Власти пообещали утвердить этот список до конца года.

Как отметил главный архитектор Самары Игорь Галахов, хотя список ЦГФО пока не утвержден, городские власти уже учитывают его и внесли соответствующие корректировки в программу расселения и сноса аварийного жилья.

- В программе расселения оказалось 127 объектов, которые могут быть включены в список ЦГФО. Комиссия вышла на место, мы осмотрели каждый дом, сейчас по ним готовится решение, итоговый протокол, - отметил Игорь Галахов. – Кроме того, мы приступили к паспортизации будущих ЦГФО и целых исторических кварталов.

Также создана комиссия, которая должна защитить те ЦГФО, которые должны быть снесены по предписанию суда – это шесть зданий в историческом центре.

Достроят 13 проблемных «долевок»

Владимир Спиридонов отметил, что на заседаниях градсовета также часто обсуждается вопрос создания структуры, которая будет заниматься развитием территории исторического поселения.

- Нужен орган, который бы контролировал всю ситуацию здесь, в том числе выдачу разрешений на строительство, - отметил он. – Он должен состоять как из чиновников, так и из экспертов и общественников. Кстати, за последние два года на территории исторического поселения было выдано всего одно разрешение на строительство. Также принято решение о достройке 13 находящихся в этой зоне проблемных «долевок». Кроме того, существует 10 перспективных инвестпроектов в границах исторического поселения, в том числе три из них связаны с договорами комплексного освоения застроенных территорий. Мы их активно обсуждаем. Однако на большой градсовет под председательством губернатора пока готовы вынести только два их них.