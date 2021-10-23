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Общество23 октября 2021 17:31

Погода в Самаре на выходные 23-24 октября 2021: теплые дни перед похолоданием

Теплая погода преимущественно без осадков ожидается в Самарской области в выходные 23-24 октября 2021
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре на выходных будет тепло

В Самаре на выходных будет тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные будет теплая погода перед ожидающимся похолоданием.

По данным Приволжского УГМС, погода в Поволжье в выходные будет формироваться под влиянием обширного антициклона. Регион окажется в его теплом секторе, поэтому в выходные будет достаточно тепло, а в субботу, например, и вовсе ожидается до 16 градусов тепла на юге области.

По прогнозам синоптиков, днем в выходные будет от 8 до 13 градусов тепла. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля.

В субботу ожидается небольшая облачность с прояснениями, но осадков не прогнозируют. А вот в воскресенье может пройти дождь.

Осадки и общее похолодание ожидается с начала следующей недели. Ухудшение погоды совпадет с началом длинных выходных в регионе, которые власти просили использовать для самоизоляции.

Погода этому будет способствовать, поскольку ожидается похолодание и дожди – будет не более восьми градусов тепла, в понедельник ожидается дождь, а ночью температура воздуха упадет до 0 градусов.

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