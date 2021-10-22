Последние новости в Самарской области за прошедшую неделю 18-22 октября 2021: длинные выходные и страшное ДТП с ребенком

Собрали самые важные новости за неделю

В Самарской области на этой недели объявили о длительных выходных из-за коронавируса, обсуждали страшное ДТП, в котором под колесами грузовика погибла 10-летняя девочка, а также простились с «советским Мориарти» Виктором Евграфовым.

В нашей подборке - эти и другие самые важные новости за прошедшую неделю.

В Самаре простились с заслуженным артистом России Виктором Евграфовым

Он известен ролью профессора Мориарти в советских фильмах про Шерлока Холмса. Артист родился в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) в 1948 году и последние годы жил в родном городе, где преподавал актерское мастерство.

С Виктором Ивановичем попрощались родные и близкие, в честь артиста говорили добрые слова, а бывшая ученица прочитала стихи.

В Самаре стихами и добрыми словами простились с заслуженным артистом России Виктором Евграфовым (подробнее)

Десятилетняя девочка погибла, попав под грузовик в Самаре

ДТП произошло 20 октября 2021 года на улице Авроры. Сейчас полиция устанавливает причины произошедшего, известно, что девочка, которая была вместе с мамой, вышла на пешеходный переход на зеленый свет, но и грузовик тоже ехал на разрешающий сигнал и совершал поворот.

Происшествие активно обсуждается, кто-то винит водителя, который не пропустил девочку, а другие считают, что маме девочки стоило внимательнее следить за ребенком.

Нужны пешеходные ограждения! Кто виноват в гибели девочки под грузовиком в Самаре (подробнее)

Дополнительные нерабочие дни объявлены в Самаркой области с 25 октября 2021 года

В Самарской области объявлены длительные выходные из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Каждый день в регионе находят более 900 новых заболевших.

В результате было принято решение объявить выходные, а также ввести новые ограничительные меры, схожие с теми, которые уже действовали в 2020-м году.

Нерабочие дни в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать (подробнее)

В Самаре произошел крупный пожар в жилом доме на Ново-Садовой

Возгорание произошло на верхних этажах, огнем оказались объяты балконы с 6 по 9 этаж, а также квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Из дома эвакуировали 45 человек, из которых 15 детей, погибла женщина 1970 года рождения. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Страшный пожар в многоквартирном доме в Самаре 20 октября 2021: последние новости, причины и пострадавшие (подробнее)

В Самарской области предложили ввести штрафы для «профессиональных нищих»

Такую инициативу высказали правоохранительные органы, поскольку сейчас ни за бродяжничество, ни за попрошайничество ответственности не предусмотрено. А люди, вместе с тем, жалуются на уличных попрошаек.

Сейчас есть соответствующий законопроект, он поступил в самарскую губернскую думу и находится на доработке.

Наказание для попрошаек и гадалок могут ввести в Самарской области (подробнее)

Представлен бюджет Самарской области на 2022-й год

Пока бюджет запланирован дефицитным – расходы превышают доходы на 6 млрд рублей.

Основными источниками пополнения бюджета по-прежнему служат налог на доход физических лиц и налог на прибыль организаций, они составляют 67%.

При формировании бюджета также учитывали консервативный сценарий социально-экономического развития региона в следующем году.

Власти представили проект бюджета Самарской области на 2022 год. На что потратят областную казну (подробнее)

Стало известно, когда ЦСК ВВС сможет переехать в новый Дворец спорта

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС продолжает играть во Дворце спорта "Кристалл" на Мехзаводе, несмотря на открытие новой арены на Млодогвардейской.

Как сообщили в региональном минспорте, команда расположится на новом месте не раньше декабря. При этом, на площадке уже тренируются юные хоккеисты и фигуристы.

ЦСК ВВС переедет в новый ледовый Дворец спорта не раньше декабря (подробнее)