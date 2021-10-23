«Вместо выходных мы выбираем сольфеджио и вокал»: мама финалистки детского Евровидения рассказала о том, как добиться успеха, живя в селе

Юля Гаврилова из Самарской области вышла в финал национального отбора Детского Евровидения. ФОТО: Из личного архива

Юле Гавриловой из села Кинель-Черкасы Самарской области 13 лет. И за свою недолгую жизнь она уже успела стать финалисткой множества музыкальных конкурсов, в том числе «Битва Талантов», «Синяя птица» а на слепом прослушивании в «Голос.Дети» к ней повернулись все члены жюри – Баста, Егор Крид и Светлана Лобода, ставшая в последствии ее наставником. В этом конкурсе Юля дошла до финала. Девочка призналась, что у нее есть две мечты – попасть на Евровидение и познакомиться с Манижей. И если второе пока в планах, то первое почти сбылось – Юля вышла в число финалистов национального отбора Детского Евровидения.

Голосование за юных артистов идет до 25 октября и еще есть время отдать свой голос за молодое дарование из Самарской области, а пока журналист «КП-Самара» пообщался с мамой Юли Натальей Юрьевной и узнал, как Лобода подарила Юле сценический костюм и каково это – достичь таких высот, живя в простом селе.

Как Юля начала заниматься музыкой?

Я думаю, что это генетически заложено. Мой отец проработал 40 лет в культуре и был руководителем большого хора, руководителем ансамбля, где обучалось несколько поколений детей игре на многих инструментах. Он много лет работал директором дома культуры. Когда он умер – я через 2 месяца поехала и купила самое дорогое фортепиано в кредит и сказала: «Юль, у нас в семье все музыкальные, но по этим стопам никто не пошел. Наверное, придется тебе». Так и началось. В 5 лет нас не взяли в музыкальную школу, но так как мы живем в селе, и все тут друг друга знают – я попросила педагога из музыкальной школы по фортепиано приходить к нам заниматься с дочкой. Педагог жила рядом, через несколько домов, и по утрам она приходила к нам перед детским садом, и мы брали по два урока фортепиано. Уже в детском саду участвовали в разных конкурсах, а в 9 лет у нас уже был первый международный конкурс, где мы познакомились с Ольгой Борисовной – педагогом, который сыграл огромнейшую роль в нашей жизни. Сошлась энергетика ребенка и педагога, и мы буквально за год очень выросли. Мы сразу подали свои работы на первый телевизионный конкурс, где успешно прошли все кастинги. Это была «Битва талантов» на Муз-ТВ, академия популярной музыки Игоря Крутого. В жюри сидела Арбенина, и она сразу проявила к Юле огромную симпатию. Она сказала: «Юля, если ты дальше будешь заниматься – сможешь поднимать стадионы». После мы были дважды в полуфинале «Новой волны», дважды в полуфинале Евровидения, а в этом году Юля дошла до финала национального отбора. Мы громко прогремели на «Синей птице», где с нами спел Дима Билан. Год выдался звездным. Все участники «Голос.Дети», в котором мы в этом году принимали участие, подавали заявки на Евровидение, но прошла только Юля из команды Лободы и Лиза Трофимова из команды Крида.

Заниматься вокалом Юля начала уже в 5 лет, когда ходила в детский сад. ФОТО: Из личного архива

Сильно ли отличаются отборы на «Синюю птицу» и «Голос.Дети» от отбора на Евровидение?

Да, конечно отличаются. Самое главное отличие – количество участников. На «Голос.Дети» больше всего желающих, попасть туда сложнее, чем на Евровидение. У «Голоса» больше смотрибельность, популярность, слава в YouTube - у Юли она возросла именно благодаря этому проекту. А Евровидение – это очень престижный конкурс, это громко – представлять Россию.

Как появилась идея подать заявку на Евровидение? Это было ваше решение, или захотела дочь?

Все заявки на все престижные конкурсы подаю я. И репертуар весь репертуар подбираю тоже, потому что раньше была солисткой у папы в ансамбле. Но я выбрала другую профессию – профессию учителя. Говорят, то, что мы не реализовали в детстве - воплощаем в своих детях. И кажется это так. Но Юля любит свое занятие, любит выступать. Даже на «Голос.Дети» ей Лобода часто говорила: «Ты должна работать мне в глаза, потому что у меня за затылком камера». Но Юля, когда выходит – не будет работать на камеру. Для нее главное – зритель. Ей не важно – проголосовали за нее или нет – она будет работать для зрителя, сделает все, чтобы запомниться зрителю. И она действительно запомнилась – ее позвали на форум Агутина, 7 декабря она будет петь с Леонидом в «Крокус-Сити» его песню. Ее зовут в президентские проекты. А победитель «Голос.Дети» не прошел и в полуфинал Евровидения. Надо просто быть яркой, запоминающейся, эмоциональной.

2021 год начался для Юли с успеха на "Синей Птице"

Что вы испытали, когда узнали, что прошли в финал национального отбора Детского Евровидения?

Мы пока не знаем, кто поедет в Париж, мы даже не думаем об этом. Но в финал вышел ребенок из села – это уже победа побед. Мы просто делаем свое дело и говорим всем остальным детям – не нойте, не повторяйте, что большие города и мегаполисы впереди планеты всей. Это не правда. Мы из обыкновенного села, где нет профессионального педагога. Но мы просто верим в себя. Наш педагог работает в престижной школе джаза Бутмана в Москве. Помню, как после первого задания со Светланой Лободой, Светлана Сергеевна вышла и спросила, кто мама Юли Гавриловой. Я подумала, что что-то случилось. Но она попросила номер педагога, потому что захотела отвести к ней свою дочку. Сейчас к нашей Ольге Борисовне ходит почти весь «Голос.Дети-8».

Как вы оцениваете свои шансы на победу?

Сейчас в инстаграме можно набрать песню Юли «Моё имя любовь» и увидеть, сколько людей выставляют ее у себя. По высказываниям всех слушателей она самая яркая, самая запоминающаяся, самая непохожа на остальных. Все песни связаны с Тиктоком, с современным стилем. А у Юли свой стиль. И мы не стали писать песню современную, то что диктует мода. Нельзя отступать от своего стиля. Если Алла Пугачева поет свои песни, так все ее и узнают – ее тембр, ее манеру. Вот и мы не стали уходить от этого. Наверное, поэтому и прошли в финал.

Светлана Лобода купила Юле костюм для финала "Голоса", а после проекта подарила 300 тысяч рублей

А есть ли у Юли время отдохнуть, или ваша дочь постоянно занимается?

У нас уже 4 года нет совсем каникул – даже летних. В этом году из-за того, что мы так ярко заявили о себе на «Голос.Дети», нам подарили путевку в «Артек» бесплатно и в «Орленок». Но нам пришлось отказаться. Мы ни разу не были в летнем лагере. У нас не хватает на это времени. Если бы мы поехали в «Артек» - мы бы не были финалистами Евровидения, потому что мы бы не выучили песню, не написали бы аранжировку, не обдумали бы ее. Много раз менялся текст, много раз менялся мотив, где-то добавили вокализ, мы сняли мощный клип. Наш клип связан с космосом, в видео Юля поет в костюме, который был в космосе, снималось все в музее космонавтики ВДНХ. И мы скоро встретимся с Юлей Пересильд, которая тоже была в космосе недавно.

Если вы победите в Евровидении – может все-таки планируете взять отпуск?

Ну вы же прекрасно понимаете, что это все зависит от финансов. На «Синей Птице» мы весь декабрь жили в Москве. Для сельского жителя это непросто. Потом мы попал в «Голос» - Лобода сразу сказала, что те, кто вышел дальше – остаются в Москве. Нам пришлось еще месяц снимать жилье, ездить со студии на студию. Затем в апреле нас дальше выбрала Лобода, нам пришлось и в апреле там жить.

Юная звёздочка уже успела спеть со многими звёздами, в том числе с Димой Биланом. ФОТО: Из личного архива

Что бы вы могли посоветовать юным исполнителям, которые сейчас смотрят на пример Юли и тоже хотят достичь таких высот? Как найти в себе силы, каких ошибок стоит избежать?

Нет ничего невозможного. Самое главное – не плакать и не уставать. Забудьте про слово «устала». Это очень сложно. В Москве много возможностей – занятия актёрским мастерством, хореографией. А у нас в селе ничего этого нет. Но у Юли все настолько естественно, что сразу подкупает жюри. В музыкальной школе Юля сейчас в 7 классе учится одна. И мотивации быть лучше кого-то нет. Она могла бы опустить руки и сказать – ладно, будь как будет. Но нужно ставить высокую планку и идти к своей цели. Нет педагога – ищите в Самаре. Ездите к нему в пургу, откапывайте машину, когда застряли, приезжайте домой в первом часу ночи, а завтра в шесть утра в школу и надо быть единственной отличницей в классе. Все в наших руках. Здесь ничего сложного нет – просто нужно трудиться. И забыть, что такое каникулы. Летние, осенние – вообще забыть. Вообще слово «выходные» забыть. Вы думаете, нам не хочется поехать в лес за грибами, или еще куда-то? Но мы выбираем сольфеджио, фортепиано, вокал, хореографию. Просто вкалываем и трудимся.

Такой ритм не выбивает?

Бесплатных апельсинов не бывает. Это адский труд. Я вам по-секрету скажу, в мае, когда мы приехали после «Голоса» - на нас столько навалили школьных контрольных, потому что мы отличницы. И мы 23 числа попали в больницу Калинина и лежали под системой. Слава богу, хороший доктор пульмонолог попался. Многие со стороны говорят, что мы вытянули счастливый билет и задаются вопросом – разве так может быть? Может. Нужно просто трудиться и все. Бывает плачем. Бывает разочаровываемся. Когда мы приехали с «Голос.Дети» - нас Самара вообще не поддержала. Когда к девочке из Тольятти никто не повернулся в «Голосе» - в родном городе ее завалили подарками. Моему ребенку никто не подарил даже ни одной розы. Министерство культуры до сих пор о нас не знает и не подарило ни одной грамоты. Невзирая на то, что мой ребенок на всю страну сказал, что она из села Самарской области. И, наверное, слава богу, что это не сделали. Поэтому мы и на Евровидении. Каждый наш проект Самара не замечала. Когда мы были на «Голос.Дети» - сама Лобода подарила нам 300 тысяч. И эти деньги мы вложили в Евровидение. Сейчас получается, что мы не знаем, в чем будем выступать на Евровидении, потому что нет костюма. Но мы всегда стараемся искать положительные моменты. Если мы на такой большой сцене – значит так надо. Когда мы были в финале «Голоса», Светлана Сергеевна сказала, что такой костюм, который у нас был, не подойдет. А после этого поехала и купила сама Юле всю одежду и сказала: «Носи с удовольствием, я тебе дарю». А в Самаре нам никто не позвонил, ничего не сказал. На день города Самара я звонила во все уголки и просила, чтобы Юлю Гаврилову взяли куда-нибудь выступить. А когда мы будем на большой сцене и уже Самара будет нас просить – я скажу: «Нет, мы в Москве сегодня выступаем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юная певица из Самарской области покорила сердца Басты, Светланы Лободы и Егора Крида

Юлия Гаврирова прошла слепое прослушивание на шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» (подробности)

12-летняя певица из Самарской области спела дуэтом с Димой Биланом

Юля Гаврилова удивила жюри конкурса "Синяя птица" проникновенным исполнением песни на албанском языке (подробности)