Последние новости в Самарской области за выходные 23-24 августа 2021: победа женской БК «Самара» и странный цилиндр в Тольятти

Собрали самые интересные новости Самарской области за выходные

В Самаре объясняют, кто будет работать в длинные выходные и рассказывают, что автосервисы окажутся открыты. А также предлагают пройти вакцинацию от коронавируса, в том числе, в мобильных пунктах.

Спортивными успехами порадовали девушки из БК «Самара», а вот «Крылья Советов» уехали из Москвы с поражением от ЦСКА.

Эти и другие самые важные и интересные новости - в подборке самых важных событий за выходные

«Крылья Советов» на выезде сыграли с ЦСКА

Самарские «Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА в 12-м туре российской премьер-лиги. Самарцы открыли счет забитым голам в матче, но во втором тайме потеряли инициативу и пропустили три безответных мяча.

В турнирной таблице самарцы занимают 8-е место и теперь готовятся к встрече к красноярским «Енисеем» в Кубке страны.

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в Москве, пропустив три мяча во втором тайме (подробнее)

Женская БК «Самара» выиграла Кубок России 3x3

Самарские девушки обыграли соперниц из клуба «ЦОП-Петербург» в финале турнира, который проходил в Перми 22-24 октября. Всего за победу боролись 24 клуба.

В напряженном финале самарчанкам удалось победить со счетом 15:12.

Женская команда БК «Самара» стала обладателем Кубка России по баскетболу 3х3 (подробнее)

Самарские автосервисы могут работать в длинные выходные

В Самарской области объявлены длинные выходные из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Многие организации отправлены на отдых, но не автосервисы. Автомастерские и шиномонтажи вошли в число предприятий, которые выполняют неотложные работы.

Автосервисы Самары будут работать во время локдауна 25 октября – 7 ноября 2021 года (подробнее)

Мобильные пункты вакцинации будут работать около торговых центров в Самаре

В длинные выходные в Самаре будут работать мобильные пункты вакцинации около торговых центров «Мега» и «Космопорт»

В мобильных пунктах можно сделать первую прививку, а также пойти повторную вакцинацию. Ожидается, что в длинные выходные значительно возрастет количество желающих пройти вакцинацию. В большинство мест, которые остались открыты, можно зайти только со справкой о прививке или перенесенном заболевании.

Мобильные пункты вакцинации заработают у торговых центров «Космопорт» и «Мега» в Самаре (подробнее)

Культурный центр Валерия Грушина открыли в Самаре

На базе Самарского университета имени Королева открыли Культурный центр имени Валерия Грушина.

Студент университета Валерий Грушин погиб в 1967 году, спасая детей на реке Уде. В честь Грушина в Самарской области проводится большой фестиваль авторской песни.

Культурный центр расположен в помещении бывшего актового зала Куйбышевского авиационного института.

В Самаре открыли Культурный центр имени Валерия Грушина (подробнее)

Тольяттинцев удивил огромный цилиндр

Жители Тольятти выложили в соцсетях видео, как по дороге везут огромный цилиндр. Пользователи сразу стали строить самые невероятные догадки о его назначении, в шутку предполагая, что это антенна для чипированных или реквизит для фильма «Вызов-2».

Что это, можно посмотреть в нашей новости.

Тольяттинцев шокировал огромный непонятный цилиндр (подробнее)