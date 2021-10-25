Енисей – Крылья Советов 27 октября 2021: прогноз на матч 3 тура Кубка России по футболу

Даже если Самара выставит второй состав, она – фаворит предстоящей встречи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 3 тура Кубка России по футболу Енисей – Крылья Советов 27 октября 2021 – 0:2.

На этой неделе в Кубке России во многих группах пройдут решающие матчи за выход в 1/8 финала турнира. В группе 9 за первое место будут биться красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов».

У этих команд по три очка. Обе разгромили представителя ФНЛ ногинское «Знамя». Однако самарцы сделали это эффектнее, побив рекорд результативности Кубка страны. Та игра закончилась со счетом 10:0.

Предстоящая встреча пройдет в Красноярске в среду, 27 октября 2021. В этом сезоне Футбольной национальной лиги дела у хозяев матча «Енисея» идут не очень хорошо. Красноярцы завершили первый круг на 14 месте с девятью поражениями с 19 матчах, последнее из которых случилось в эту субботу – от московского «Торпедо».

До этого, правда, «Енисей» не проигрывал четыре встречи подряд, выиграв два матча и два раза сыграв вничью.

У «Крыльев» в РПЛ дела куда лучше, чем у их предстоящего соперника в ФНЛ. Самарцы после 12 туров расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги – на восьмом месте. В последних пяти матчах РПЛ волжане проиграли дважды, причем двум лидерам – «Зениту» и ЦСКА, и трижды выиграли – у «Ростова», «Динамо» и «Нижнего Новгорода».

Эксперты отмечают и игру «Крыльев». Игорь Осинькин прививает своей команде атакующий вертикальный футбол с обилием коротких пасов.

Букмекеры ожидаемо считают фаворитом гостей. На победу «Крыльев» дают 1,7. Коэффициенты на победу «Енисея» - 4.5 – 4.7.

«Крылья», даже если в Красноярск приедет второй состав, сильнее представителя ФНЛ. Не в пользу хозяев говорит и не самая уверенная игра в обороне. А учитывая, что с атакой у самарцев все в порядке (даже на скамейке есть хорошие исполнители), шансов у «Енисея» мало.

Мой прогноз – победа «Крыльев» с разницей в 2-3 мяча.