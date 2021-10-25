Погода в Самаре в начале недели 25-27 октября 2021: антициклон принесет дождь и мокрый снег

В Самаре становится по-осеннему холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После недолгих теплых дней в Самарской области снова устанавливается осенняя погода с ночными температурами ниже нуля, дождями и мокрым снегом.

В начале недели погоду в Поволжье будет формировать антициклон, который в настоящее время перемещается с юга Европы в сторону Казахстана. Из-за этого в регионе ночью значительно похолодает. Так, в ночь на вторник местами по области ожидается до -7 градусов. Днем будет потеплее – от 2 до 7 градусов тепла, а в последующие дни и вовсе ожидается до +10.

Если в начале недели ожидается преимущественно без осадков (хотя в понедельник дождь идет весь день), то примерно в четверг выпадет мокрый снег. Это произойдет из-за того, что регион окажется под влиянием фронтальных разделов очередного антициклона.

В ближайшие дни будет до 10 градусов тепла, а ночью ожидается в среднем от +1 до -4 градусов.

В понедельник был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с.