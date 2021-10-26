В Самарской области заблудившуюся в лесу женщину нашли без обуви на болоте

Добровольцы отыскали женщину в темном лесу и вернули ее домой / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В понедельник, 25 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ЧП. Жительница села Нероновка решила прогуляться по лесу и не смогла найти дорогу обратно. Ее искали несколько часов.

- Ночью 25 октября на горячую линию отряда позвонила женщина. Она сообщила, что заблудилась в лесу, что там очень холодно, а телефон скоро разрядится. Также она рассказала, что рядом с ней есть вода, возможно, ручей, - пишут в соцсетях представители ДПСО «ЛизаАлерт».

Во втором часу ночи на поиски «потеряшки» отправились добровольцы, экипаж полиции, работники лесхоза. На связи находились Единая дежурная диспетчерская служба района и глава поселения Светлодольск, в который входит село Нероновка.

В 2:52 женщина еще брала трубку, но была так напугана, что не могла определить свои координаты. К этому времени температура воздуха на улице опустилась до -4 градусов. Кроме того, начал сгущаться туман.

Еще через 20 минут телефон пропавшей перестал отвечать. Однако до этого она успела рассказать своему отцу, что видела на пути шалаши охотников. Отряд отправился туда, где они могли находиться. Там поисковики наткнулись на дорогу, которая ведет в лес. Ее решили проверить в первую очередь.

В 4:45 удалось найти машину женщины, на которой она отправилась на прогулку. Авто увязло в грязи по самый кузов. Дальше оставалось только звать «потеряшку» по имени. Вскоре она откликнулась.

Поисковики, двигаясь на звук, увидели болото, а за ним – костер. Когда они добрались до огня, то заметили там замерзшую и испуганную женщину. На ней была только тонкая ветровка. Обувь она потеряла в трясине. Вскоре жительницу Нероновки благополучно вывели из леса и отвезли домой.

Представители ДПСО «ЛизаАлерт» напомнили, что делать, попав в подобную ситуацию:

- оставаться на месте;

- набрать 112 или 8-800-700-54-52;

- сообщить свои координаты.

А перед тем, как отправиться в лес, стоит взять с собой спички, воду, перекус и свисток. Также лучше надеть яркую одежду – ее проще заметить в природном ландшафте.