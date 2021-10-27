Енисей – Крылья Советов 27 октября 2021: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Кубка России по футболу

Стартовый свисток в Красноярске прозвучит в 19:00 по местному времени (15:00 по московскому, 16:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня в Красноярске на стадионе «Центральный» «Енисей» и «Крылья Советов» будут биться за путевку в 1/8 финала Кубка России. У обоих команд по три очка, поэтому победитель группы определится в сегодняшней встрече.

«Енисей» представляет ФНЛ. Дела у красноярцев в этом сезоне идут не лучшим образом – после первого круга команда лишь на 14 месте с 22 набранными очками.

У «Крыльев» же, которые в этом сезоне вернулись в Премьер-лигу, все куда лучше – 16 очков в 12 матчах и место в середине турнирной таблицы. Самарцы пока восьмые.

В прошлом туре Кубка России подопечные Игоря Осинькина еще и побили рекорд результативности турнира, забив в ворота ногинского «Знамени» 10 безответных мячей.

Несмотря на разницу в классе в «Крыльях» нет недооценки соперника.

- Для «Енисея» это будет отличная возможность реабилитироваться за какие-то поражения в сезоне. Ребята выйдут и дадут бой. Будет тяжелый матч, никто не ожидает легкой прогулки. Будет интересно с ними сыграть, - поделился ожиданиями от предстоящей встречи полузащитник «Крыльев Советов», уроженец Красноярска Максим Витюгов.

Статистика личных встреч Енисей – Крылья Советов

Друг с другом команды встречались 10 раз. В семи матчах победителями были самарцы, еще три встречи закончились победами красноярцев.

В последний раз «Енисей» брал верх над «Крыльями» совсем недавно – в августе прошлого года. Матч в Красноярске закончился со счетом 3:1. Правда, в этом же сезоне «Крылья» взяли реванш в Самаре, разгромив «Енисей» 4:0. Хет-трик оформил Иван Сергеев, еще один гол на счету Дмитрия Цыпченко.

Прогнозы на матч Енисей – Крылья Советов 27 октября 2021

Букмекеры на стороне «Крыльев»: коэффициент на победу самарцев – 1,7. На победу «Енисея» коэффициенты от 4.5 до 4.7.

Прямая трансляция матча 3 тура Кубка России Енисей – Крылья Советов 27 октября 2021

Трансляция матча Енисей – Крылья Советов состоится 27 октября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени (15:00 по московскому, 16:00 по самарскому).