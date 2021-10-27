«Дайте личное пространство»: как и чем занять ребенка во время длинных выходных в Самарской области

На каникулах детей нужно уметь чем-то занять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 25 октября объявлены длинные выходные из-за коронавируса в ситуации, когда в регионе ежедневно растет число заразившихся.

Школьники отправлены на каникулы, при этом все закрыто – сходить можно только до ближайшего продуктового магазина, а в торговые центы пускают только в сопровождении взрослых, да и то привитых или переболевших.

Вынужденная изоляция

В такой ситуации ребенок оказывается в вынужденной самоизоляции, поскольку в некоторых школах рекомендуют даже погулять с друзьями детей особо не отпускать. Это мотивируется тем, что они все равно захотят куда-то зайти, например, купить сладенького в магазине или же просто банально погреться, все-таки сейчас глубокая осень, на улице холодно. А в магазине со многими людьми придется контактировать, чего как раз хотят избежать, а в крупные ТЦ и вовсе не пустят.

Как рассказывает клинический психолог Екатерина Калинина, ребенку некомфортно находиться в вынужденной изоляции. Даже когда он вынужден находиться дома из-за болезни, то ему надоедает долго быть в одном месте. Что уж говорить, когда он здоров – тогда он может это воспринимать как ущемление своих прав.

Дайте ребенку личное пространство

В условиях всеобщих выходных в одной квартире долгое время вместе находятся ребенок с родителями, а иногда еще и бабушки с дедушками. Что в этих условиях ни делай, а рано или поздно люди друг от друга устанут.

В идеальном варианте подобную самоизоляцию лучше проводить в частном доме, где и места побольше, и есть возможность на улицу выйти. Но в реальности в большинстве случаев такой вариант слабо реализуем.

Уже если пришлось сидеть дома всем вместе, но Екатерина Калинина советует организовать для ребенка какой-нибудь уголок, где он сможет быть какое-то время предоставлен сам себе.

Сейчас есть много всяких развлечений, с которыми можно скрасить длительное пребывание дома. Это, конечно, интернет, где можно найти как всякие разные мастер-классы, так и фильмы, концерты, спектакли и прочее. Но, конечно, нужно контролировать, чтобы все просмотренное и прочитанное было в рамках дозволенного и здравого смысла, отмечает психолог.

Если ребенок любит читать, то это идеальный вариант, считает специалист. Одним из вариантов могут стать настольные игры – тут уже можно всем вместе весело провести время.

На каникулах нужно отдыхать

Чего Екатерина Калинина не советует делать на каникулах, так это пытаться нагнать успеваемость, приглашая репетиторов или просто заставляя ребенка учиться.

- На каникулах нужно отдыхать, не стоит перегружать ребенка учебой, от которой он и так устал, - говорит психолог.

Она отмечает, что в условиях дистанционного обучения ребенок и так все время сидит за компьютером, а если ему опять придется заниматься тем же самым на каникулах, то он вряд ли обрадуется.

Как отмечает специалист, ребенку на каникулах стоит дать время отдохнуть, даже если есть какие-то пробелы в знаниях. Так он сможет немного отвлечься от учебы, возможно, сам подумает о том, где ему нужно наверстать и уже с новыми силами пойдет учиться.

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