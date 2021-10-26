«Хотят играть в кальмара? Поиграйте с ними»: самарский директор года рассказал про учителей, родителей и современных школьников

Финалист конкурса "директор года" из Самары поделился своими взглядами на школьную жизнь Фото: СОЦСЕТИ

Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Директор года в России 2021». В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал о соревнованиях и о проблемах современной школы.

О конкурсе

Конечно, у нас были разные соревнования. Директор современной школы - человек многозадачный. Мы не только финансово-хозяйственной работой занимаемся. У нас были конкурсные педсоветы, презентации идей, стратегические решения, отработка кейсов.

Очень ценной была возможность пообщаться с коллегами из разных городов, поделиться опытом. Про дистант немного говорили – есть вопросы и важнее.

Про дистанционное образование

Я за то, чтобы дети приходили в школу. Там они общаются с учителями и между собой, развиваются, лучше усваивают знания. Понятно, что все эти решения не на пустом месте принимаются. Но всероссийские проверочные работы показали, что уровень знаний падает. И дело не в технологиях или умениях учителей: во вторую волну все уже были готовы, могли проводить качественные онлайн-уроки. Но основная проблема в том, что никак не поймешь, что делает ребенок за компьютером. Может, отвлекся, играет, или ушел чай делать. Дети это еще формирующиеся личности, им нужен для учебы серьезный внешний стимул.

И все эти разговоры о том же: что, мол, дети продвинутые, хорошо владеют технологиями. Да, это так, но это не значит, что они уже готовы и умеют пользоваться ими правильно.

Про образовательные услуги и родителей

Слово услуги – неприятное, некрасивое, точно не подходящее к образованию. Это везде понимают, были уже поручения все проработать и убрать его из документов. Нельзя сравнивать школу с кассой, не за хлебом пришли. Конечно, родители должны говорить о том, чего они хотят, что им нравится или нет. Но делать это нужно тактично. Что касается закрепления статуса учителя – я думаю, что нельзя уважать по указке, уважение может вызывать только сам человек своей работой, отношением к делу.

О камерах видеонаблюдения в школе

В этом есть смысл, но не повсеместно. Нужно осторожно внедрять видеонаблюдение. И дело не в личных данных. Я не разделяю этого трепета перед ними: ну что с ними могут сделать? Но школа не должна превращаться в колонию строгого режима, чтобы камеры были в туалетах, в гардеробе. Все же нельзя все переложить на технику. Нужно знать, что всегда нужно вести себя хорошо, а не потому, что за тобой следят камеры.

Детей нужно учить бесконфликтному поведению и правильному разрешению конфликтов. Ни камеры, ни учитель не могут следить за всем каждую секунду. Родители должны тоже работать с ребенком и учить его решать проблемы правильно.

О социальных сетях

Учитель – публичный человек, от этого никуда не денешься. Можно закрыть странички, оставив их только для друзей. Тогда нет проблем, но и родителям не стоит лезть в личную жизнь учителя и устраивать слежку. А вот если решает учитель оставить страницу открытой, то ему придется уже думать над контентом. Но и сходить с ума не надо, бдительность родителей тоже должна иметь свои границы.

О тик-токе и «Игре в кальмара»

Все соцсети, игры, сериалы – это формы существования ребенка в современном мире. Что он для себя выберет дальше – решать ему. Наши родители тоже переживали, что мы сидели в компьютерных клубах. Но мы выросли. Кто-то и сейчас играет в «танчики», а кто-то ушел от этого.

А фильм плохой. Люди получили рейтинг дешевым способом. Но среди подростков он популярен. Лучше посмотреть его вместе, проговорить увиденное. Не нудные лекции читать, а ребенка выслушать, его страхи, соображения. А дальше спасает юмор. Мы в нашей школьной студии сняли ролик «Игра в минтая», очень хорошо получилось все обыграть.

О современных школьниках

Они просто замечательные. Получаю от общения с ними огромное удовольствие. Дети искренние, такие же, как и мы. Да, у них больше технологий на службе, новые средства коммуникации. Но это мало что меняет. Может быть, им сложнее учиться, потому что современный ребенок живет в более сложном с точки зрения количества информации мире, и у педагогов сложная задача – стать проводником ребенка в этом океане.