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Общество26 октября 2021 19:00

«Хотят играть в кальмара? Поиграйте с ними»: самарский директор года рассказал про учителей, родителей и современных школьников

Что рассказал о современных школьниках финалист всероссийского конкурса «Директор года – 2021» Владимир Кильдюшкин
Авторы (2):
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Финалист конкурса "директор года" из Самары поделился своими взглядами на школьную жизнь

Финалист конкурса "директор года" из Самары поделился своими взглядами на школьную жизнь

Фото: СОЦСЕТИ

Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Директор года в России 2021». В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал о соревнованиях и о проблемах современной школы.

О конкурсе

Конечно, у нас были разные соревнования. Директор современной школы - человек многозадачный. Мы не только финансово-хозяйственной работой занимаемся. У нас были конкурсные педсоветы, презентации идей, стратегические решения, отработка кейсов.

Очень ценной была возможность пообщаться с коллегами из разных городов, поделиться опытом. Про дистант немного говорили – есть вопросы и важнее.

Про дистанционное образование

Я за то, чтобы дети приходили в школу. Там они общаются с учителями и между собой, развиваются, лучше усваивают знания. Понятно, что все эти решения не на пустом месте принимаются. Но всероссийские проверочные работы показали, что уровень знаний падает. И дело не в технологиях или умениях учителей: во вторую волну все уже были готовы, могли проводить качественные онлайн-уроки. Но основная проблема в том, что никак не поймешь, что делает ребенок за компьютером. Может, отвлекся, играет, или ушел чай делать. Дети это еще формирующиеся личности, им нужен для учебы серьезный внешний стимул.

И все эти разговоры о том же: что, мол, дети продвинутые, хорошо владеют технологиями. Да, это так, но это не значит, что они уже готовы и умеют пользоваться ими правильно.

Про образовательные услуги и родителей

Слово услуги – неприятное, некрасивое, точно не подходящее к образованию. Это везде понимают, были уже поручения все проработать и убрать его из документов. Нельзя сравнивать школу с кассой, не за хлебом пришли. Конечно, родители должны говорить о том, чего они хотят, что им нравится или нет. Но делать это нужно тактично. Что касается закрепления статуса учителя – я думаю, что нельзя уважать по указке, уважение может вызывать только сам человек своей работой, отношением к делу.

О камерах видеонаблюдения в школе

В этом есть смысл, но не повсеместно. Нужно осторожно внедрять видеонаблюдение. И дело не в личных данных. Я не разделяю этого трепета перед ними: ну что с ними могут сделать? Но школа не должна превращаться в колонию строгого режима, чтобы камеры были в туалетах, в гардеробе. Все же нельзя все переложить на технику. Нужно знать, что всегда нужно вести себя хорошо, а не потому, что за тобой следят камеры.

Детей нужно учить бесконфликтному поведению и правильному разрешению конфликтов. Ни камеры, ни учитель не могут следить за всем каждую секунду. Родители должны тоже работать с ребенком и учить его решать проблемы правильно.

О социальных сетях

Учитель – публичный человек, от этого никуда не денешься. Можно закрыть странички, оставив их только для друзей. Тогда нет проблем, но и родителям не стоит лезть в личную жизнь учителя и устраивать слежку. А вот если решает учитель оставить страницу открытой, то ему придется уже думать над контентом. Но и сходить с ума не надо, бдительность родителей тоже должна иметь свои границы.

О тик-токе и «Игре в кальмара»

Все соцсети, игры, сериалы – это формы существования ребенка в современном мире. Что он для себя выберет дальше – решать ему. Наши родители тоже переживали, что мы сидели в компьютерных клубах. Но мы выросли. Кто-то и сейчас играет в «танчики», а кто-то ушел от этого.

А фильм плохой. Люди получили рейтинг дешевым способом. Но среди подростков он популярен. Лучше посмотреть его вместе, проговорить увиденное. Не нудные лекции читать, а ребенка выслушать, его страхи, соображения. А дальше спасает юмор. Мы в нашей школьной студии сняли ролик «Игра в минтая», очень хорошо получилось все обыграть.

О современных школьниках

Они просто замечательные. Получаю от общения с ними огромное удовольствие. Дети искренние, такие же, как и мы. Да, у них больше технологий на службе, новые средства коммуникации. Но это мало что меняет. Может быть, им сложнее учиться, потому что современный ребенок живет в более сложном с точки зрения количества информации мире, и у педагогов сложная задача – стать проводником ребенка в этом океане.

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