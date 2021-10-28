Вместо танцев выбрала гири: самарчанка Елена Голодяева рассказала о победе на первенстве мира по гиревому спорту

Елена Голодяева стала чемпионкой мира в 20 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

20-летняя красавица Елена Голодяева из Жигулевска Самарской области завоевала золотую медаль на чемпионате мира по гиревому спорту в 2021 году. С виду и не скажешь, что хрупкая миловидная самарчанка - кандидат в мастера спорта и имеет личный рекорд поднятия 24 килограммовой гири. Елена рассказала «КП-Самара», как она шла к победе и чем ей пришлось жертвовать ради спорта.

Девушка с детства любила танцы и спорт, но посвятила себя именно последнему Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чтобы достичь высот, нужно заниматься чем-то одним

- Я занимаюсь гиревым спортом уже пять лет. С детства была очень спортивным ребенком, ходила на волейбол, баскетбол, настольный теннис и легкую атлетику. Еще я очень любила танцевать, но, когда начала заниматься гирями, танцы пришлось оставить. Если хочешь добиться больших успехов, нужно чем-то жертвовать и отдавать себя в одном виде спорта, - говорит Елена Голодяева.

Спортивная девушка всегда любила борьбу за места на пьедестале, поэтому, когда увидела объявление о наборе в секцию гиревого спорта, без малейших колебаний пришла на первое занятие. Когда прошли первые соревнования и Елена впервые взошла на пьедестал, она поняла: этот спорт для нее.

- Когда ты стоишь на помосте, тебя охватывает адреналин, который занимает далеко не последнюю роль в соревнованиях. Гиревой спорт также очень красив в исполнении. Думаю, что именно эти критерии стали ключевыми в выборе моей спортивной карьеры, - отмечает самарская чемпионка.

Елена всегда мечтала взойти на пьедестал, поэтому выбрала гиревой спорт Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас молодая спортсменка имеет статус кандидата в мастера спорта. В этом году Елена Голодяева приняла участие в первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров. Под чутким руководством тренера Александра Ковалевского девушка выполнила 119 рывков гирей 24 кг. Однако это для нее далеко не предел возможностей.

- Мой личный рекорд с гирей 24 кг – 131 рывок, - похвасталась Елена.

Девушка в прошлом году уже выступала на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, где завоевала бронзу. А на третьем этапе кубка мира в Санкт-Петербурге она стала победительницей. В мае 2021 года в Казани проходил чемпионат Европы, где самарчанка стала второй, а в августе на Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта Елена Голодяева выиграла золото.

Девушка совершенствуется в гиревом спорте и ставит рекорды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Нужно много трудиться, чтобы взойти на пьедестал

Секрет успеха молодой спортсменки в том, что она большое количество времени уделяет упорным тренировкам, но и про отдых тоже не забывает. Но, по словам девушки, без нагрузок не видать медалей, поэтому даже во внесоревновательный период она не прекращает заниматься подготовкой.

- На вопрос как добиться успехов в спорте главный тренер сборной команды России Антон Анасенко отвечает: «Я выхожу на помост и начинаю умирать». Я придерживаюсь его совета, - говорит Елена.

Самарцы поддерживают свою землячку и желают ей новых побед Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спортсменка дала несколько советов будущим чемпионам. Во-первых, никогда не останавливаться на достигнутом. Если вы занимаетесь сразу несколькими видами спорта, то лучше выбрать один и совершенствоваться в нем. Но самое главное, это верить в себя и никогда не сомневаться в своих силах. В спорте очень важен хороший настрой, поэтому нужно морально правильно настраивать себя перед каждым соревнованием.

- Всегда идите до последнего, ведь никто не знает, что может произойти через несколько секунд, - дала совет будущим чемпионам Елена Голодяева.

Редакция «КП-Самара» поздравляет спортсменку с золотой медалью на чемпионате мира в 2021 году и желает новых побед.