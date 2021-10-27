Болельщики на домашний матч "Крыльев" попасть не смогут Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Самаре во время длинных выходных, объявленных в регионе из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, отменены спортивные мероприятия. Однако, продолжается сезон в профессиональных лигах – в футбольной российской премьер-лиге играют «Крылья Советов», тольяттинский «Акрон» выступает в ФНЛ, в Высшей хоккейной лиге - тольяттинская «Лада» и самарский ЦСК ВВС, гандбольная «Лада» сражается за победы в Суперлиге, БК "Самара" выступает в Суперлиге и Кубке страны, а их женская команда - в премьер-лиге. И на время длинных выходных их игры пройдут, в том числе, и в Самарской области.Выяснили, отменят ли игру «Крылья Советов»-«Химки» в Самаре 6 ноября 2021 года и при каких условиях это может случиться.

Профессиональным клубам играть можно

Как сообщил «КП-Самара» министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, запрет на проведение касается региональных спортивных мероприятий, при этом, профессиональные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях с соблюдением всех санитарных требований.

Играть профессиональные команды тоже продолжают, но при пустых трибунах – зрителей не пускают. Таким образом, ближайшая домашняя игра самарских «Крыльев Советов», запланированная на 6 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена», во время которой волжане примут «Химки» в 14-м туре премьер-лиги, пройдет, но при пустых трибунах.

Кстати, до этого самарцы в чемпионате страны сыграют на выезде в Краснодаре с одноименной командой, матч пройдет 30 ноября. Туда болельщиков пускают, но только привитых или переболевших коронавирусом. Фанаты «Крыльев» смогут пройти на гостевой сектор совершенно бесплатно, но пустят туда только 200 человек.

Как и когда играют хоккейная «Лада», гандбольная «Лада», ЦСК ВВС, «Нова», БК «Самара» и «Акрон»

Что же касается остальных профессиональных команд региона, то тольяттинская хоккейная «Лада» проведет при пустых трибунах три игры – в среду, 27 октября, с новокузнецким «Металлургом», в пятницу, 29 октября, с «Ермаком» и в воскресенье, 31 октября, с «Соколом».

ЦСК ВВС в Самаре уже играл без зрителей с «Металлургом» в понедельник, а теперь в среду встретится с «Ермаком», а в пятницу – с «Соколом».

Тольяттинский «Акрон» в своем домашнем матче в Жигулевске 6 ноября встретится с липецким «Металлургом».

Гандбольная «Лада» в среду, 27 октября, при пустых трибунах сыграет со «Звездой».

Волейбольная «Нова» 6 и 7 ноября в Новокуйбышевске без зрителей примет «Динамо» из Челябинска.

БК «Самара» сыграет 2 ноября в 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом», а 6 ноября с ЦСКА-2 в Суперлиге. Женская баскетбольная «Самара» в длинные выходные дома не сыграет.

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