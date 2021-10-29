Погода в Самаре до конца рабочей недели 28-29 октября 2021: дождь и мокрый снег

В Самарской области по-осеннему прохладно и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно становится все прохладнее. И если днем еще бывает относительно тепло, то ночью уже регулярно столбик термометра опускается ниже нулевой отметки.

По данным Приволжского УГМС, погода в Самарской области сейчас формируется под воздействием антициклона, смещающегося с юга Европы в сторону Казахстана. Из-за этого ночью было холодно, но днем становилось теплее.

К концу недели регион окажется в зоне влияния фронтальных разделов антициклона, из-за чего в Самарской области пройдут дожди с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с четверга, 28 октября, и будут продолжаться как минимум до субботы.

Днем заметно похолодает, максимум, на который можно рассчитывать, 9 градусов тепла, а в основном будет и вовсе +2, +4. Ночью будет от -2 до +4 градусов. В ночь на субботу и вовсе ожидается до -6 градусов.