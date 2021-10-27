Матч закончился со счетом 1:0 в пользу красноярской команды. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в заключительном матче группового этапа Кубка России проиграли «Енисею» в Красноярске 0:1. Самарцы доигрывали матч в меньшинстве, но все равно у них были возможности сравнять. Представляем вашему вниманию обзор матча 3 тура Кубка России по футболу Енисей – Крылья Советов 1:0 27 октября 2021.

«Крылья» не были похожи сами на себя. Ни быстрых атак, ни выходов из обороны за счет короткого паса – словно на поле в Красноярске вышла другая команда. Отчасти так и было. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин выставил на игру второй состав, за исключением пары позиций.

Шанс показать себя с лучшей стороны получили те игроки, появлением которых в матчах РПЛ нас не балуют.

«Енисей» почувствовал, что с «Крыльями» что-то не так, и попытался воспользоваться этим. Красноярцы играли смело, атаковали, а самарцы, казалось, даже как-то сникли.

К 25-ой минуте на короткий отрезок времени проснулся Сергей Пиняев. 16-летний вундеркинд пару раз заставил правый фланг «Енисея» понервничать и снова ушел в спячку.

Первый запоминающийся удар в исполнении «Крыльев» был на 37 минуте. Дмитрий Цыпченко бил низом издали, но в ворота не попал.

А, пожалуй, самый опасный момент возник как раз у ворот «Крыльев». Но здесь самарцев спас вратарь Богдан Овсянников, он вовремя вышел и не дал мячу добраться до игроков «Енисея».

Во втором тайме «Крыльям» нужно было что-то менять. Осинькин бросил в бой Горшкова и Иванисеню, которые заменили Бейла и Пруцева.

На 57 минуте случилась неприятная ситуация. Дмитрий Кабутов после удара по воротам схватился за заднюю поверхность бедра и опустился на газон. Тренерскому штабу пришлось делать вынужденную замену: вместо Кабутова вышел Никита Чернов.

Пожалуй, кроме замен и вспомнить толком было нечего. На 72 минуте на поле у «Крыльев» вышел Антон Зиньковский, который поменял Сергея Пиняева, а через 5 минут на поле появился и Иван Сергеев. Он заменит Максима Глушенкова.

Игорь Осинькин бросил в бой весь атакующий резерв.

«Енисей» все это время продолжал играть смело и время от времени давил. У «Крыльев» были даже не подходы к воротам соперника, а полуподходы.

На 79 минуте «Крылья» остались в меньшинстве – вторую желтую получил Дмитрий Цыпченко. Он фолил на Денисе Самойлове, которого вскоре унесли с поля на носилках.

Хозяева встрепенулись и с новыми силами пошли вперед. Никита Раздорских воспользовался отскоком от защитника «КС» Сильвие Бегича и в касание отправил мяч в сетку – 1:0.

Самарцы под занавес встречи могли отыграться – моменты были у Сергеева, у Зиньковского. Однако «Енисей» выстоял.

Для «Крыльев» выступление в Кубке России закончено, а «Енисей» теперь ждет жеребьевку, где определится соперник по 1/8 финала.