ОРВИ и грипп в Самарской области в октябре-2021: сколько болеют

Самарцы стали чаще болеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в октябре растет заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ. Что касается коронавируса, то ежедневно находят более тысячи заразившихся, и это число продолжает увеличиваться.

Вместе с коронавирусом растет и количество заразившихся ОРВИ. В середине месяца в Самарской области зарегистрировали исторический максимум по заболеваемости ОРВИ – 29 тысяч пациентов.

Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, предыдущие пиковые значения были превышены в 2,5 раза. По словам главы регионального минздрава, подобное можно было наблюдать примерно сто лет назад во время эпидемии «испанки». «Это в два раза больше, чем в самые плохие моменты 2020 года», - сказал министр.

По последним данным Роспотренадзора, за последнюю отчетную неделю, с 18 по 24 октября, в области зарегистрировали 29 052 случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре заболевших было 12 331 случай.

По данным регионального оперштаба, больше выявляется внебольничных пневмоний – на 6,6% больше, чем неделей ранее. По сравнению с прошлым годом количество пациентов с пневмонией возросло в 1,5 раза.

Как отметил Армен Бенян, все пациенты с ОРВИ потенциально рассматриваются как заболевшие коронавирусом, «Все пациенты с ОРВИ у нас - это потенциальный ковид, мы всем сразу начинаем необходимую терапию, одинаковую», - сказал Бенян.

Наиболее эффективным способом защититься от гриппа и коронавируса сейчас является вакцинация. И если ранее отмечалось, что между этими прививками должен пройти месяц, то теперь Минздрав РФ разрешил совмещать прививки. Как сообщили на региональном оперштабе, инъекции вводятся в разные области тела, вакцины не мешают друг другу, частота побочных реакций не возрастает.

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